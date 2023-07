Pirna (ots) -Die DENQBAR GmbH startet mit einer großen Rabatt-Aktion in den Sommer. Das gesamte DENQBAR Powerstation-Sortiment ist ab sofort im Rahmen des großen Summer Sale bis zu 33% günstiger. Dieser Rabatt umfasst neben dem Powerstation-Trio, auch das Solarpanel und die Solargeneratoren.Erhältlich sind die tragbaren Powerstations mit Ausgangsleistungen von 300 Watt, 600 Watt und 1500 Watt. Die Geräte zeichnen sich durch ihre 100 % Kompatibilität mit dem DENQBAR Solarpanel NQB S100 aus. Das faltbare Solarmodul verfügt über eine Maximalleistung von 100 Watt und rüstet jede DENQBAR Powerstation zum Solargenerator auf. Im Falle der Powerstation NQB1500 ist es möglich, zwei Solarpanels synchron anzuschließen und die Ladegeschwindigkeit zu verdoppeln.Mit einer Akkukapazität und Leistung, wesentlich höher als die einer normalen Powerbank, sind Powerstations hochleistungsstarke Allzweck-Stromspeicher. Sie können ihre Ladung aus dem Haushaltsstromnetz beziehen oder vollkommen autark via Solarpanel betankt werden. Durch den integrierten Inverter kann die Powerstation auch sensible Elektronik wie Smartphones, Tablets und Laptops mit Strom versorgen.Der Summer Sale geht auf die Bedürfnisse der modernen Outdoor-Szene ein. Gerade im Sommer werden eine Vielzahl von Events im Freien veranstaltet. Die Powerstations sind zuverlässige Hilfsmittel beim Camping, im abgelegenen Garten oder auf Festivals.Ein geringer Geräuschpegel, hoher Tragekomfort und die komplette Wartungsfreiheit machen die DENQBAR Powerstations zu einem perfekten Gadget für den Outdoor-Bereich.Mehr Information zum Powerstation Summer Sale finden Sie hier:https://www.denqbar.com/powerstationsÜber die DENQBAR GmbHDENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5548440