DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der freundlichen Tendenz am Freitag geht es für den DAX-Future am Montag im Verlauf weiter nach oben. Als Ziel der Bewegung darf inzwischen das Kontrakthoch bei 16.572 Punkten genannt werden. Fraglich ist allerdings mit Blick auf den verkürzten Handel an der Wall Street, ob die Dynamik vom Freitag beibehalten werden kann. Der September-Kontrakt steigt um 7 auf 16.306 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.325 und das Tagestief bei 16.281 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.249 Kontrakte.

July 03, 2023 02:46 ET (06:46 GMT)

