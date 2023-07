Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortsetzen. Am Morgen wurde der DAX rund 0,1 Prozent höher bei 16.171 Punkte taxiert. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten Halbjahr 2023. Folgende Themen könnten die Kurse am Montag beeinflussen: 1. Kursgewinne ...

