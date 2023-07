DJ Atos will Tochter Ecoact an Schneider Electric verkaufen

Von David Sachs

PARIS (Dow Jones)--Atos verhandelt mit Schneider Electric über den Verkauf von Ecoact und seinen Tochtergesellschaften für eine ungenannte Summe. Das französische Computer- und Informationstechnologieunternehmen erklärte, es wolle 100 Prozent seiner Klimaberatung an das französische Unternehmen für Energie und digitale Automatisierung verkaufen, um seinen Veräußerungsplan abzuschließen. Ecoact erwirtschaftete in seinem Geschäftsjahr 2022 rund 70 Millionen Euro und beschäftigt derzeit etwa 400 Mitarbeiter, so Atos. Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen.

