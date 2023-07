Angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds ist die Wahrscheinlichkeit, dass CIOs in innovative neue Technologien investieren, fast doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre aktuelle Technologie optimieren, wobei sie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen als dringende Prioritäten einstufen

Allerdings äußerte sich die Mehrheit (83 %) der Befragten besorgt darüber, dass ihnen nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um effektiv in Innovationen für die IT-Infrastruktur ihres Unternehmens zu investieren.

Eine weltweite jährliche Umfrage von Lenovo unter Chief Information Officers (CIOs) zeigt, dass die CIOs der Welt trotz des wirtschaftlichen Drucks und der Herausforderungen bei den IT-Budgets zuversichtlich sind, dass Technologie einen Mehrwert für ihre Unternehmen schaffen kann. Trotz ihres Optimismus bestehen reale Risiken, denn 83 befürchten, dass die Budgets nicht ausreichen werden, um angemessen in Innovation und digitale Transformation zu investieren fast die Hälfte (48 %) gibt an, "extrem" oder "sehr" besorgt zu sein.

Die zweite Ausgabe der jährlichen Umfrage Lenovo Global Study of CIOs1 ergab, dass CIOs (48 %) zudem eher innovativen neuen Technologien den Vorzug vor der Optimierung ihres aktuellen technologischen Bestandes geben. Dabei steht viel auf dem Spiel: 60 der CIOs gaben an, dass sich ein Einfrieren der Investitionen in Innovationen sofort oder innerhalb weniger Wochen auf ihr Unternehmen auswirken würde, besonders in den Bereichen Geschäftsautomatisierung, Transformation von Geschäftsmodellen, Datenanalyse sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen. Hinzu kommt, dass 33 der CIOs ihr Unternehmen für nicht ausreichend widerstandsfähig halten.

"Noch nie war die Arbeit des CIO so anspruchsvoll wie heute, und die Ergebnisse weisen darauf hin, dass CIOs als Reaktion darauf immer mehr Risiken eingehen. Je komplexer die Technologielandschaft ist, desto schwieriger ist es für den CIO, eine unternehmensweite digitale Transformation umzusetzen und Prioritäten für Initiativen und Investitionen zu setzen, die zu guten Geschäftsergebnissen führen", so Ken Wong, President, Lenovo Solutions and Services Group.

So erwartet zwar jeder fünfte CIO, dass sein IT-Budget in den nächsten 12 Monaten um mehr als 10 steigt, die Mehrheit (59 %) rechnet jedoch nur mit einem Anstieg von 1 bis 10 %. Zur Abfederung potenzieller Risiken konzentrieren sich CIOs vor allem darauf, die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit ihres technologischen Bestandes und ihrer Teams zu verbessern (81%). Diese Erkenntnis deckt sich mit der Unzufriedenheit der CIOs mit einem Großteil ihrer installierten IT-Basis. So gaben die meisten CIOs an, dass sie die Hälfte oder mehr ihrer technischen Ausstattung ersetzen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Daher überrascht es nicht, dass CIOs für ihre technischen Systeme zunehmend Angebote auf "as a Service" (aaS)-Basis verwenden. Die Nutzung von aaS-Lösungen vereinfacht und optimiert sämtliche Abläufe und ermöglicht es IT- Verantwortlichen, sich auf Innovationen zu konzentrieren und flexibler auf die sich ändernden Anforderungen ihres Unternehmens zu reagieren. Ein Pay-as- you-go-Verbrauchsmodell von der Beschaffung über die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur bis hin zu Hardware und Lizenzen versetzt CIOs und IT-Teams in die Lage, sich auf Innovationen oder strategischere Aufgaben zu konzentrieren, und dieser Vorteil ist den meisten CIOs durchaus bewusst.

Die große Mehrheit (92%) der CIOs überlegen in den nächsten zwei Jahren ihre Tech-Stacks mit neuen aaS-Lösungen zu erweitern. Gleichzeitig gaben 71 der CIOs an, dass zwischen 11 und 50 ihrer IT derzeit auf aaS-Basis bereitgestellt wird. Mehr als die Hälfte der CIOs erklären, dass die Bereiche Software aaS, Infrastructure aaS und Devices aaS viel oder etwas mehr genutzt werden als im Vorjahr.

Möglichkeiten für IT-Führungskräfte

In der Studie stachen zwei wichtige Prioritäten hervor. Zum einen sind künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) zu den wichtigsten IT-Prioritäten aufgestiegen, die den Innovationswillen beflügeln. Zum anderen sind es Chancen im Personalbereich, da die Anwerbung und Bindung von Talenten maßgeblich für den Erfolg eines Unternehmens verantwortlich sind.

KI/ML ist schnell zu einer vordringlichen Priorität für CIOs geworden, die mit dem schnellen Tempo des technologischen Fortschritts mithalten wollen. Ganze 43 empfinden "erheblichen Druck", KI/ML als Priorität zu behandeln, nur knapp hinter Cybersicherheit (51 %). Außerdem verspüren drei von fünf IT- Führungskräften den Druck, die Abläufe in ihrem Unternehmen weiter zu optimieren.

Aufgaben im Zusammenhang mit Talenten, wie z. B. die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern (59 %), die Verwaltung von Remote-Mitarbeitern (59 %), die Verwaltung globaler Teams (58 %) sowie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (55 %), stellen für CIOs nach wie vor eine große Herausforderung dar, zumal sie gleichzeitig ihre Rolle bei der Digitalisierung von Abläufen über alle Abteilungen hinweg ausweiten.

"Angesichts des Schwerpunkts auf Spitzentechnologien wie KI und der immerwährenden Herausforderungen im Talentmanagement gibt es eine klare Lücke, die IT-Lösungspartner wie Lenovo füllen können. Die Fähigkeit, eine Vielzahl von Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die von Hardware über Edge bis hin zur Cloud reichen und von KI unterstützt werden, rationalisiert nicht nur die täglichen Abläufe, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, flexibel zu innovieren und ihren Tech-Stack zur Erfüllung ihrer geschäftlichen Ambitionen zu maximieren", so Wong.

Über Lenovo's Global Study of CIOs 2023

Die Erhebung für die Studie erfolgte im März 2023 mittels einer quantitativen Umfrage unter insgesamt 682 globalen CIOs. Die Umfrage-Stichprobe umfasste eine nahezu gleiche Anzahl von Befragten aus den einzelnen Märkten: Brasilien, Festlandchina, Deutschland, Hongkong SAR, Indien, Japan, Singapur, Großbritannien und die USA. Befragt wurden CIOs von Unternehmen und Organisationen mit insgesamt mindestens 250 Mitarbeitern.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Mrd. USD, das auf Platz 171 der Fortune Global 500 rangiert, 77.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC- Unternehmen auf und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die den Fortschritt der "New IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo trägt dazu bei, eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com und informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

1 Bei der Lenovo Global CIO Study handelt es sich um eine von Lenovo in Auftrag gegebene jährliche Umfrage unter IT-Führungskräften und Entscheidungsträgern, die neun Schlüsselmärkte abdeckt: Brasilien, Festlandchina, Deutschland, Hongkong SAR, Indien, Japan, Singapur, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Die Online-Umfrage hat eine Stichprobengröße von 682 Teilnehmern und wurde zwischen dem 3. und 25. März 2023 durchgeführt.

