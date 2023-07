Und sie lebt doch noch. Nachdem die Plug Power-Aktie einen katastrophalen Mai hinter sich hat, ist sie inzwischen wieder auf Erholungskurs. Für frische Impulse sorgte die Zusage zu einem Offshore-Projekt in der Nordsee (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie gewann am Freitag mehr als drei Prozent.Der Support bei der 9-Dollar-Marke hielt und der Kurs stieß in den Bereich der 10-Dollar-Marke vor. Nun rücken der GD100 bei 10,72 Dollar sowie das Juni-Hoch bei 11,11 Dollar in den Fokus. Wird die hartnäckige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...