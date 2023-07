Anzeige / Werbung

So meldete zum Beispiel der europäische Automobilgigant Stellantis (WKN A2QL01), dass man eine Beteiligung von 19,99% an dem norwegischen Nickel- und Kobaltexplorer Kuniko (WKN A3CTAL) erworben hat. Dafür zahlte Stellantis 7,8 Mio. Dollar, während gleichzeitig für die Zukunft ein Abnahmeabkommen getroffen wurde.Vor noch nicht allzu langer Zeit wäre es als geradezu abwegig betrachtet worden, dass ein Automobilhersteller direkt in eine Minengesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...