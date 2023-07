Vorstellung der neuen Linie "PRO": Ergebnis der Kreativität und Konkretisierung des führenden Unternehmens auf dem Markt für Ästhetik

DEKA, ein italienisches Unternehmen der El.En.-Gruppe, das am Eurostar Next der italienischen Börse (ELN.MI) verzeichnet ist und sich auf die Entwicklung und Herstellung von zukunftsweisenden energiebasierten Geräten für die Ästhetik und Chirurgie spezialisiert hat, kündigte anlässlich des 25. internationalen WCD-Kongresses (World Congress of Dermatology), der vom 3. bis 8. Juli in Singapur stattfand, die Einführung seiner neuen Linie "PRO" an, die auf Laser- und Mikrowellengeräten basiert.

The new PRO Line by DEKA (Photo: DEKA)

Nach den Erfolgen, die DEKA in den Vereinigten Staaten und Kanada mit seinen Systemen zur Haarentfernung, Gesichtsverjüngung und nicht-invasiven Körperformung erzielt hat, präsentiert DEKA die Plattformen Again PRO, RedTouch PRO und Onda PRO auf dem Markt.

Mit diesen neuen Lösungen verändert DEKA die traditionellen Paradigmen der ästhetischen Medizin, der Dermatologie und der nicht-invasiven Körperformung und öffnet sie für neue Anwendungsbereiche.

Riccardo Stocchi Innovationsmanager des Unternehmens erklärte: Die Linie PRO ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit von DEKA, Innovationen zu schaffen, indem wir bahnbrechende Spitzentechnologien auf den Markt bringen, die sowohl für die Anwender als auch für die Patienten enorme Vorteile bringen. DEKA hat sehr viel in Forschung und Entwicklung und klinische Forschung investiert und dabei außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Es wurde auch viel an der Gestaltung der Geräte, der Benutzerfreundlichkeit der Software und der innovativen, benutzerfreundlichen grafischen Oberflächen gearbeitet.

Paolo Salvadeo, CEO von DEKA und Generaldirektor von El.En., pflichtet ihm bei und fügt hinzu: "Die drei neuen Lösungen der Linie PRO sind ein wahr gewordener Traum. Das Organisationsmodell von DEKA, die ingenieurwissenschaftliche Fähigkeiten, die Teamarbeit, die Leidenschaft, mit der wir unsere Projekte und Technologien tagtäglich durchführen, bestätigen die ständige Orientierung an den Bedürfnissen der Ärzte und den Erwartungen ihrer Patienten. Wir halten nie an und werden auch in Zukunft weiter innovativ sein.

In der wachsenden Kategorie der nicht-invasiven Systeme und energiebasierten Verfahren nimmt die Haarentfernung die wichtigste Position ein.

Die drei DEKA-Innovationen im Einzelnen: Again PRO stellt die technologischen Grundlagen seines Vorgängers "Again" auf den Kopf, der bereits bei den AMWC Awards 2022 in der Kategorie "Bestes laser-, licht- und energiebasiertes Gerät" ausgezeichnet wurde. Mit Again PRO eröffnet sich eine neue Möglichkeit: die Haarentfernung von feinsten und hellsten Haaren.Hinzu kommt die Weiterentwicklung des Modus Moveo, der in den Vereinigten Staaten von Amerika einen enormen Erfolg hat, da es sich um eine Technologie handelt, die für die Behandlung von dunkler Haut geeignet ist und für ihren hohen Patientenkomfort geschätzt wird. Die Plattform Again PRO, eine Kombination aus Nd:YAG- und Alexandrit-Lasern, ist auch für Gefäßbehandlungen, oberflächliche pigmentierte Läsionen und Hautverjüngung bestens geeignet. Direkt aus den USA kommt die Behandlung "Moveo GLO", die in derselben Sitzung auf die Lichtalterung sowie auf Gefäß- und Pigmentprobleme im Gesicht wirkt. Eine "3-in-1"-Behandlung mit "GLO(w)"-Effekt.

Der brandneue Onda PRO baut auf dem Erfolg auf, den die Technologie "PGW TM " (Precision GigaWave) Technology in den USA hat.DEKA behandelt mit seinen Onda-Plattformen zahlreiche Prominente auf der ganzen Welt und wirft buchstäblich das Paradigma der nicht-invasiven Körperformungsbehandlungen um, indem es mittels selektiver und begrenzter Mikrowellen auf Cellulite, lokalisierte Adipositas (einschließlich unter dem Kinn) und Hauterschlaffung wirkt. Die Einzigartigkeit von Onda PRO wird jetzt durch das exklusive dritte Handstück "POCKET" verstärkt, das auf das Gesicht wirkt und einen starken Lifting-Effekt in Kombination mit einer starken Hautstraffung bewirkt. "Schon nach der ersten Sitzung bewirkt das System einen unglaublichen Straffungs- und Lifting-Effekt an den Wangen und anderen Gesichtspartien. So etwas habe ich noch nie gesehen", sagt Dr. Joseph SeokBae Seo, ein kluger Kopf der südkoreanischen Dermatologie.

Eine weitere wichtige Neuheit ist RedTouch PRO, das einzige Lasergerät der Welt, das direkt mit den Kollagenfasern interagiert (es emittiert leistungsstarke fraktionierte Strahlen aus rotem kohärentem Licht bei 675 nm), was es ermöglicht, sehr schnell und schmerzlos sehr wichtige Ergebnisse bei nicht-ablativen Verjüngungsbehandlungen für Chrono- und Fotoalterung zu erzielen, die auch auf Flecken, Melasma und der Schaffung von Neuem Kollagen wirken. Zu RedTouch PRO gehören die revolutionären Protokolle "ReLive" für die Pflege jüngerer Haut und "Moveo RED", die auch für dunklere Hauttypen geeignet sind, auch im InMotion-Modus. RedTouch PRO ist absolut komplementär und synergetisch mit volumetrischen Fillerbehandlungen.

Über DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. ist eine Tochtergesellschaft der großen multinationalen EL.EN. Gruppe, die seit über 40 Jahren Erfahrung in der Laserwelt hat.

Das italienische Unternehmen mit Sitz in Florenz hat seine Wurzeln in einer Kultur, in der die Exzellenz des Denkens im Vordergrund steht. Dank seines unschätzbaren kulturellen Erbes und seines einzigartigen geschichtlichen Hintergrunds verkörpert DEKA in seiner Vision ein Versprechen von universellem Wert: jede wissenschaftliche Entdeckung in einen konkreten Nutzen für Ärzte und Patienten zu verwandeln und jede technologische Innovation in kontinuierliche Verbesserungen seiner Produktpalette und Dienstleistungen zur Steigerung der Lebensqualität der Menschen umzusetzen.

DEKA bedeutet das Erreichen von Vollkommenheit und Vortrefflichkeit und ist "10", die perfekte Zahl nach dem Philosophen und Mathematiker Pythagoras.

