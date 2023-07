Erfurt (ots) -"SPEEED!" (KiKA/WDR) ist die perfekte Mischung aus Kreativität, Adrenalin und spannenden Racing-Showdowns. Hier geht es um Spaß und Mut - aber vor allem auch um Freundschaft und Teamgeist. Zwei Crews müssen ihr handwerkliches Können, technisches Know-how und sportliches Talent beweisen, um die Challenges zu bestehen.Die ersten beiden "SPEEED!"-Herausforderungen stehen ab sofort zum Abruf bereit. Neue Videos werden künftig wöchentlich auf dem "SPEEED!"-Youtube-Kanal und kika.de veröffentlicht.Darum geht's:In "SPEEED!" treten sechs talentierte Jungs in zwei Teams gegeneinander an und stellen sich verrückten Herausforderungen - vom motorisierten Rennsofa bis zur selbstgebauten Wasserrutsche. Die beiden Crews gehen an ihre Grenzen und möglicherweise sogar darüber hinaus. Am Ende jeder Folge kommt es zum großen Showdown, bei dem es darum geht, welches Team schneller ist.- Hier geht's zur ersten Folge (https://youtu.be/LWCTVRklUjU)Jeden Donnerstag um 16:00 Uhr erscheinen neue unterhaltsame Inhalte auf dem "SPEEED!"-Kanal @speeed-challenge. Die Challenges wechseln sich mit informativen "How To"-Clips ab und werden von lustigen Shorts flankiert.Für wen ist "SPEEED!"?:Das Format ist für junge Menschen, die nach Action suchen, neugierig sind, sich für Technik und Handwerk begeistern und von ihren Vorbildern Neues lernen wollen. "SPEEED!" ist ein Projekt für Kinder ab zehn Jahren und Teil der Preteens-Initiative (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/preteens-104.html) von KiKA."SPEEED!" ist eine Produktion von KiKA und WDR und wurde von der Dropout GmbH umgesetzt. Die Redaktion verantworten Annekatrin Wächter, Marko Thielemann (beide KiKA) und Christoph Reyer (WDR). Alle Inhalte können ebenfalls auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Weitere Informationen zu "SPEEED!" finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5548551