Nach dem starken Wochenabschluss zum Halbjahresende startet der DAX am Montag mit weiteren Gewinnen in den neuen Monat. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten rückt wieder in den Fokus. Auch bei der Nel-Aktie sind Anleger erfreut, da der Titel in letzter Sekunde einen weiteren Kursrutsch verhindern konnte.

