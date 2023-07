Kronberg im Taunus (ots) -Unter der Schirmherrschaft von Katarina Barley, Vizepräsidentin der EU-Kommission, findet am Donnerstag, den 6. Juli 2023 von 16.00 bis 20.00 Uhr, die Preisverleihung des Impact of Diversity statt.Ort: Accenture Campus Kronberg 1, 61476 Kronberg im TaunusIn 16 Kategorien werden die Preisträger:innen feierlich geehrt. Zur Wahl standen 200 engagierte Personen und Initiativen zum Thema Diversität und Inklusion.Die Sonderauszeichnung erhält in diesem Jahr der Entertainer Riccardo Simonetti. Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin Juliane Möcklinghoff.Außerdem werden folgende Panelteilnehmer und Gäste anwesend sein: Zarah Bruhn (Beauftragte für Soziale Innovationen des Bundesbildungsministeriums), Arne Meiswinkel (Personalvorstand Volkswagen), Christina Raab (CEO Accenture D-A-CH), Silke Burmester (Publizistin), Dr. Iréne Kilubi (Publizistin & Unternehmensberaterin), Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg (Publizistin & Nachhaltigkeitsexpertin) sowie rund weitere 200 geladene Gäste.Medienvertretende können sich hier anmelden (https://pages.fki-diversity.com/thinktank-registrierung-0).Weitere Informationen: www.impact-of-diversity.com/awardPressekontakt:team@fki-diversity.com--Dr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: FKi Diversity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131007/5548568