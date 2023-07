Leipzig (ots) -Zum ersten Mal ist die sexpositive Online-Community JOYclub bei der CSD-Parade in Köln dabei. Der gemeinsame Truck mit dem Rainbow-Circle-Cologne zieht am 9. Juli 2023 durch die Straßen von Köln - begleitet von einer rund 150 JOYclub-Mitglieder starken Fußgruppe. Für eine bunte Musikmischung sorgt ein DJ-Trio um die szenebekannte DJane MEELA. Mit auf dem Wagen feiern Nadine Primo, Vertreterin der queeren Community, und die Influencerin Yma Louisa.JOYclub individualisiert bei der Parade mit "Lebe deine Lust" das diesjährige Motto "FÜR MENSCHENRECHT - Viele. Gemeinsam. Stark!" der ColognePride und fokussiert sich auf eine lustvolle, selbstbestimmte Sexualität. Mit dem Design von Pridefarbe auf Schwarz transportiert JOYclub die vielfältigen Facetten von Sexualität, die in der Community gelebt werden, und bleibt optisch zugleich sich selbst treu."In über 18 Jahren ist JOYclub heute auf eine mehr als 5 Millionen Mitglieder zählende vielseitige Community angewachsen. Mit unserer Präsenz bei der CSD-Parade in Köln unterstreichen wir unseren offenen und vorurteilsfreien Umgang mit sexuellen Identitäten und Geschlechtsidentitäten. Dieser ist uns ein wichtiges Anliegen und wir entwickeln unser Angebot dahingehend kontinuierlich weiter", erklärt Stephan Strehlow, CMO von JOYclub, und führt fort: "Egal welche sexuelle Orientierung oder Identität, mit dem JOYclub verbinden wir alle Menschen, die ihre Sexualität als ein wichtiges Bedürfnis anerkennen und leben wollen."JOYclub im Blick der eigenen queeren CommunityIn einer anonymen Umfrage hat JOYclub 473 Mitglieder, die überwiegend trans* (44,4 % Frau und 8,5 % Mann) und non-binary (34,2 %) sind, gefragt, wie sie auf die Community blicken. Im Mittel sind die Befragten 42 Jahre und mehr als die Hälfte von ihnen über zwei Jahre angemeldet.65,2 % fühlen sich im JOYclub (sehr) wohl. Von ihnen geben 72,5 % an, als queere Person willkommen zu sein und jede Zweite erlebt Sexualität im Fokus der Community - unabhängig von Labeln wie queer, trans* oder cis. Auch stimmen 37,5 % zu, dass alle JOYclub-Mitglieder eine große Community bilden. Zugleich geben 21,7 % an, dass queere Personen eine eigene, abgegrenzte Community im JOYclub bilden. Anders Personen, die sich im JOYclub (sehr) unwohl fühlen (16,9 %): Zwei Drittel von ihnen unterstreichen die Wahrnehmung einer queeren Community in der Community. Sexualität unabhängig von Labeln sehen 36 % aber ebenso im Fokus.In der 1:1-Kommunikation im JOYclub nehmen Identitätsfragen bei den befragten Personen mitunter einigen Raum ein. Im Durchschnitt wird Geschlechtsidentität (3,4*) häufiger thematisiert als sexuelle Identität (3,2). Bemerkenswert ist zudem: Personen, die sich (sehr) wohl fühlen, sprechen deutlich öfter über Identitätsfragen denn Personen, die sich (sehr) unwohl fühlen.Die Mitgliedschaft im JOYclub kommunizieren 24,3 % ungeniert in die Welt hinaus, da es nichts zu verheimlichen gibt. Aktuell schweigen aber auch (noch) 17 % der Befragten, da es nur Missverständnisse und Probleme mit sich bringt. Auf dass ein gemeinsames Plädoyer für eine lustvolle, selbstbestimmte Sexualität bei der ColognePride und darüber hinaus gesellschaftliche Anerkennung fördert!* Angegeben auf einer Skala von 1 (= kein Raum) bis 5 (= sehr viel Raum)Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5548585