Darmstadt (ots) -Wenn das Ende der Grundschulzeit in Sicht gerät, stehen Eltern vor der Herausforderung, für ihr Kind die richtigen Weichen für die schulische Zukunft zu stellen. Ist doch der Wechsel auf eine weiterführende Schule ein wichtiger Schritt in der Bildungslaufbahn junger Menschen. Die neue Schule soll gute Chancen auf Erfolgserlebnisse eröffnen und die Lernfreude erhalten. Realschule oder Gymnasium? Welche Schulform kann das am besten leisten? Soll es eine Schule mit Ganztagsbetreuung sein oder möchte das Kind nachmittags an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen und mehr Zeit mit der Familie verbringen?Das Leistungsportfolio der staatlich anerkannten Privatschule Schulzentrum Marienhöhe (https://www.marienhoehe.de/) in Darmstadt eröffnet viele Möglichkeiten. Hier können Schülerinnen und Schüler nach den vier Grundschuljahren die Realschule bis Klasse 10, das G9-Gymnasium (Klassen 5-13) besuchen oder das Abitur im Kolleg nach der Berufsausbildung machen. Die angebotenen Schulabschlüsse reichen vom mittleren Bildungsabschluss bis zum hessischen Landesabitur. Grundsätzlich ist es auch möglich, die Schulform zu wechseln.Am Schulzentrum Marienhöhe endet der Vormittagsunterricht um die Mittagszeit. Danach schließt sich eine kostenfreie Ganztagsbetreuung mit Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften an. Gegen Entgelt können die Schülerinnen und Schüler auch ein gesundes Mittagessen genießen oder in der Lerngruppe gemeinsam ihre Hausaufgaben lösen. An dieser Stelle endet die Ganztagsbetreuung.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Internatsangebot der Marienhöhe zu nutzen. Auf dem weitläufigen Schulcampus wohnen 40 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland sowie dem europäischen und nichteuropäischen Ausland im Internat. Die Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 14 und 21 Jahren finden in der bunt gemischten Internatsfamilie nicht nur individuell angepasste Unterstützung und Förderung für die Schule, sondern oft auch Freunde fürs Leben. Sie lernen im täglichen Zusammenleben Konflikte auszuhalten und zu lösen. Getragen von dem positiven christlichen Menschenbild der Privatschule fördert die Patchwork-Hausgemeinschaft den Zusammenhalt und mindert die soziale Isolation. In der Lern- und Lebensgemeinschaft auf dem von Natur umgebenen Campus werden unter anderem Gemeinschaftssinn, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein eingeübt."Es ist uns wichtig, unseren Schülerinnen und Schülern sowohl schulisch als auch in ihrer persönlichen Entwicklung beratend und unterstützend zur Seite zu stehen", sagt Caroline Neumann, die Leiterin des Internats. Die Jugendlichen werden deshalb während ihrer gesamten Zeit im Internat von ihrem persönlichen Bezugsbetreuer oder ihrer Bezugsbetreuerin begleitet. Sie formulieren zusammen mit den Jugendlichen individuelle Bildungsziele und überlegen gemeinsam mit ihnen, wie diese erreicht werden können.Zum Schuljahr 2023/2024 eröffnet das Schulzentrum Marienhöhe ein 5-Tage-Internat. Hier leben und lernen Jugendliche von Montag bis Freitag auf dem Campus und verbringen das Wochenende zu Hause. Dieses Modell entlastet Familien, die unter der Woche stark eingebunden sind. Sowohl Eltern als auch Kinder haben straffe Zeitpläne. Alle Ansprüche im hektischen Alltag unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer leicht. Für solche Lebenssituationen ist das Internat geeignet, Struktur und Ruhe zu vermitteln.Übrigens:Internatsschüler, die ein weiterführendes, allgemeinbildendes Internat besuchen, können ab der 10. Klasse BAföG-Leistungen und einen Kostenzuschlag für die Internatsunterbringung beantragen. Die Höhe der Förderung ist abhängig von den Voraussetzungen der jeweiligen Schüler und vom Einkommen der Eltern. Es lohnt sich auch, einen Antrag zu stellen, wenn das Elterneinkommen oder das eigene Vermögen die Freibeträge überschreiten. In solchen Fällen kann immer noch ein reduzierter Förderbetrag bewilligt werden. Das Schüler-BAföG ist ein Vollzuschuss; die Förderung muss nicht zurückgezahlt werden.Über das Schulzentrum Marienhöhe:Das Schulzentrum Marienhöhe ist eine staatlich anerkannte Schule in freier kirchlicher Trägerschaft und wird von über 780 Schülerinnen und Schülern aus dem Raum Darmstadt und den umliegenden Landkreisen besucht. Im angegliederten Internat auf dem Schulcampus wohnen zusätzlich 40 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis ca. 21 Jahren aus Deutschland sowie dem europäischen und nichteuropäischen Ausland. Die Grundlage von Bildung und Erziehung am Schulzentrum Marienhöhe ist das christliche Menschenbild.Weitere Informationen sind unter www.marienhoehe.de erhältlich. Für ein persönliches Kennenlernen empfiehlt sich der diesjährige Infotag des Schulzentrums Marienhöhe am 12.11.2023.