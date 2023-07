Bern (ots) -Das Montreux Jazz Festival hat erneut seine Türen geöffnet - und Play Suisse ist mittendrin: Le Cinéma with Play Suisse, der Kinosaal der SRG-Streaming-Plattform, zeigt während des ganzen Festivals täglich Filme, Dokumentationen und Konzertaufnahmen. Die rund 60 Inhalte sind ab sofort auch in der "Le Cinéma Selection" verfügbar. Zudem bietet Play Suisse eine Sammlung mit rund 40 Konzertaufnahmen, Interviews und Dokumentationen rund um das Montreux Jazz Festival an.Die 57. Ausgabe des Montreux Jazz Festival ist bereits in vollem Gange und Play Suisse als Naming Partner ist vor Ort mit dabei. Die Streaming-Plattform der SRG hat dieses Jahr mit dem Le Cinéma with Play Suisse erstmals einen eigenen Kinosaal auf dem Festivalgelände, wo täglich Filme, Dokumentationen rund um Musiker:innen bis hin zu Konzertaufnahmen gezeigt werden. Angereichert wird das Programm (https://www.montreuxjazzfestival.com/de/programme-free/) mit Filmbeiträgen namhafter Partner.Am 7. Juli entführt die Dokumentation "Viramundo" über den Musiker Gilberto Gil, in Anwesenheit des Regisseurs Emmanuel Gétaz, auf eine musikalische Reise. Weiter wird am 12. Juli die Dokumentation "Sounds and Silence", in welcher der Produzent Manfred Eicher einen auf Spurensuche in die Welt der Töne, Klänge und Geräusche mitnimmt, in Anwesenheit der Musikerin Elina Duni gezeigt. Nebst Play Suisse präsentieren weitere Partner Filme im Le Cinéma with Play Suisse. Namentlich das Locarno Film Festival, Arte Blow Up, Mercury Records und Tourne-Films Festival. Die rund 60 im Le Cinéma with Play Suisse gezeigten Filme sind zudem ab sofort in der "Le Cinéma Selection" (https://www.playsuisse.ch/collection/357703) auf der SRG-Streaming-Plattform zugänglich.Angesiedelt ist das Le Cinéma with Play Suisse im Lake House (https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/festival/les-scenes/lake-house/), ein von der Künstler Foundation geführter kreativer Ort mit Erlebnissen auf drei Etagen. Der Kinosaal, der im Zwischengeschoss zu finden ist, verfügt über 30 Sitzplätze und ist kostenlos zugänglich. Das Konzept ist einzigartig und intim und der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Wichtigkeit des Bildes am Montreux Jazz Festival.Erweiterung der Play Suisse Kollektion "Montreux Jazz Festival"Auch dieses Jahr hat das Montreux Jazz Festival, das bis am 15. Juli dauert, so einiges zu bieten: Der Soulsänger Lionel Richie, die Popsängerin Ava Max, der Afrobeat Sänger und Rapper Rema sowie die Latin-Instrumentalband Hermanos Gutiérrez sind nur ein Teil der Künstler:innen, die das Publikum am Genfersee musikalisch unterhalten. Wer sich die Festivalstimmung nach Hause holen möchte, kann dies mit Play Suisse tun. In der "Montreux Jazz Festival" (https://www.playsuisse.ch/montreux_jazz_festival)-Kollektion gibt es Konzerthighlights der vergangenen Ausgaben des Musikfestivals zu entdecken.Die einzigartig kuratierte Sammlung an rund 20 Konzertaufnahmen sowie Interviews und Dokumentationen über das Montreux Jazz Festival wurde auch dieses Jahr um rund 20 neue Inhalte erweitert. Neu auf Play Suisse mitzuerleben gibt es Konzerte des Folk-Rock-Musikers Asaf Avidan, des Jazzpianisten Herbie Hancock oder der Jazz- und Retro-Soul-Sängerin Lady Blackbird aus dem Jahr 2022. Zudem gibt es gleich zwei neue Inhalte des Musikers Gilberto Gil.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100909019