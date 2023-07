FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2225 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 880 (950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2700 (2585) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS SMITH & NEPHEW TARGET TO 1330 (1385) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 850 (824) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 275 PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KEYWORDS STUDIOS TARGET TO 2000 (2700) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6500 (6800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 7000 (6850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 97 (102) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 380 (420) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 720 (630) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES BERKELEY TARGET TO 3839 (3667) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 275 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2350 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 615 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL CUTS CRODA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5800 (7700) PENCE - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2246 (2362) PENCE - 'NEUTRAL'



