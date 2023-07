NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Überraschend starke Daten zu Produktion und Auslieferung im zweiten Quartal haben die Aktien von US-Elektrofahrzeugbauer Tesla im vorbörslichen US-Handel kräftig angeschoben. An der Nasdaq legten die Papiere im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag um rund 6,3 Prozent auf 278,19 US-Dollar zu. Damit würden sie im Haupthandel das jüngst erreichte Mehrmonatshoch bei knapp 277 übertreffen und ihre Erholung seit Jahresbeginn fortsetzen. Im laufenden Jahr hat Tesla seinen Börsenwert bereits mehr als verdoppelt.

Der Elektrofahrzeugbauer hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Der Goldman-Sachs-Experte Mark Delaney wertete die Auslieferungen mit einer Rekordanzahl von 466 000 Fahrzeugen als unerwartet stark. Er schrieb, zum Quartalsbericht dürfte nun die Ergebnismarge im Vordergrund stehen - und die Frage, ob weitere Preissenkungen vonnöten sind, um die Absatzvolumina zu steigern./niw/tih/men