DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VONOVIA FINANCE 16/26 MTN DE000A182VT2 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 16/24 MTN DAA5 DE000A189ZX0 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 17/25 MTN DE000A19NS93 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 18/24 MTN DE000A19UR61 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 18/28 MTN DE000A19UR79 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 18/26 MTN DE000A19X8A4 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 18/30 MTN DAA6 DE000A19X8B2 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FINANCE 15/25 MTN DE000A1ZY989 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FIN 20/24 MTN DE000A28VQC4 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FIN 20/30 MTN DE000A28VQD2 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FIN 20/26 MTN DE000A28ZQP7 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FIN 20/30 MTN DE000A28ZQQ5 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA FIN 19/25 MTN DE000A2RWZZ6 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA SE MTN 21/32 DE000A3MP4V7 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA SE MTN 22/26 DE000A3MQS56 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA SE MTN 22/28 DE000A3MQS64 04.07.2023 HZE/EOT

VONOVIA SE MTN 22/32 DE000A3MQS72 04.07.2023 HZE/EOT

