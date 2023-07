Neue Aktie an der Frankfurter Börse: Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34) notiert seit heute im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 112,50 Euro. Begleitet wurde der Börsengang von der ICF Bank AG. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist ebenfalls die ICF Bank AG. Die ParTec AG mit Hauptsitz in München entwickelt und baut nach eigenen Angaben Supercomputer und integriert Quantum Computing in bestehende und künftige Systeme.

