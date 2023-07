BERLIN (dpa-AFX) - Der Rostocker "Polizeiruf 110" und eine Rosamunde-Pilcher-Verfilmung haben am Sonntagabend in der Zuschauergunst die Nase vorne gehabt. Beide waren Wiederholungen. Die Krimi-Episode "Sabine" mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner verfolgten im Ersten ab 20.15 Uhr 4,95 Millionen Menschen (20,0 Prozent Marktanteil). Die ZDF-Romanze "Falsches Leben, wahre Liebe" mit Marvin Linke und Leonie Brill erreichte zeitgleich 4,16 Millionen (16,8 Prozent).

ProSieben strahlte die Agentenkomödie "Kingsman: The Golden Circle" mit Taron Egerton, Mark Strong und Colin Firth aus und schnitt damit auch recht stark ab: 1,44 Millionen (6,4 Prozent) schalteten ein. Die Komödie "Der Vorname" mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz und Caroline Peters kam bei Sat.1 auf 1,28 Millionen (5,3 Prozent).

RTLzwei hatte den US-Actionfilm "Rambo" mit Sylvester Stallone, Richard Crenna und Brian Dennehy zu bieten. Bei dem 1980er-Jahre-Klassiker sahen 1,17 Millionen (4,8 Prozent) zu.

Kabel eins traf mit der Dokureihe "Yes we camp!" den Geschmack von 950 000 Menschen (3,9 Prozent). Den Animationsfilm "Pets 2" auf RTL holten sich 900 000 Leute (3,7 Prozent) ins Haus. Das Vox-Kochduell "Kitchen Impossible" hatte an dem Abend 880 000 Fans (4,3 Prozent)./bok/DP/ngu