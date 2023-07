EQS-Media / 29.06.2023 / 11:40 CET/CEST

double jump.tokyo präsentiert Teaser-Website für Battle of Three Kingdoms - Sangokushi Taisen, ein aufregendes Blockchain-Game, das auf dem Kultspiel aus dem Hause SEGA beruht und Ende 2023 auf den Markt gebracht werden soll TOKIO, JAPAN - Media OutReach - 29. Juni 2023 - double jump.tokyo hat eine Teaser-Website für Battle of Three Kingdoms - Sangokushi Taisen veröffentlicht, das gemäß einer Lizenz der SEGA CORPORATION entwickelt wird. Genießen Sie fesselnde Illustrationen aus dem Kultspiel Sangokushi Taisen im Rahmen dieses bahnbrechenden web3-Spieleabenteuers, das bis Ende 2023 veröffentlicht werden soll. https://b3k.games

Neues Bildmaterial für Warlord-Karten! Von Künstlern illustrierte NFT-Warlord-Karten sind eine Hauptattraktion des Spiels und zeigen Generäle aus der Arcade-Version von "Sangokushi Taisen" sowie neue, ausschließlich für dieses Spiel geschaffene Figuren.

¦Veröffentlichtes Teaser-Video https://youtu.be/2n-mCRI2vwE ¦ Überblick über das Spiel Hierbei handelt es sich um ein Deck-Building-Kartenspiel der nächsten Generation, das mit Auto-Battler-Elementen verknüpft wurde. Das Spieledesign stützt sich zwar im Wesentlichen auf "Sangokushi Taisen", wurde jedoch neu ausgestaltet, indem Spieler ihre Decks in 3 Minuten aufbauen und den automatischen Kampf abschließen. Name: Battle of Three Kingdoms - Sangokushi Taisen Genre: Sammelkartenspiel Entwickler: double jump.tokyo Plattform: PC Blockchain: Oasys Sprachen: Japanisch und Englisch (Chinesisch und Koreanisch sollen 2024 folgen) Veröffentlichungsdatum: Ende 2023 Twitter: https://twitter.com/b3k_games Über Sangokushi Taisen Das im März 2005 veröffentlichte Arcade-Kartenspiel "Sangokushi Taisen" hatte einen enormen Einfluss auf die Märkte der Sammelkarten- und Online-Spiele. Es wurde bei den CEDEC AWARDS mit einem Preis für herausragendes Spieledesign ausgezeichnet. Über SEGA CORPORATION SEGA CORPORATION hat seinen Hauptsitz in Tokio (Japan) und ist weltweit führend auf dem Gebiet interaktiver Unterhaltung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Zuhauses. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt eine Vielzahl von Spielen für Konsolen, PCs und drahtlose Geräte und entwickelt und vertreibt Arcade-Spieleautomaten, Merchandise-Artikel und verschiedene andere Produkte. SEGA vertreibt weltweit Spieleinhalte seiner in- und ausländischen Studios über seine globalen Veröffentlichungsstandorte. Über double jump.tokyo Beim 2018 gegründeten Unternehmen double jump.tokyo Inc. handelt es sich um ein führendes japanisches Startup, das sich auf NFT-Lösungen und Blockchain-Games für Großunternehmen spezialisiert hat. Zu seinen Partnern gehören Square Enix, Bandai Namco, Sega, LINE und bitFlyer Holdings. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die allgemeine Verbreitung von NFTs und Blockchain-Technologien in der weltweiten Spiele- und Unterhaltungsbranche zu fördern. Medienkontakt: double jump.tokyo Inc. marketing@doublejump.tokyo



