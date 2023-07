Berlin (ots) -- Diagnose, Behandlung und Rezept in nur 24 Stunden mit der neuen FORMEL Skin Hautarzt-App.- Die FORMEL Skin Hautarzt-App bietet schnelle, dermatologische Hilfe bei jedem Hautproblem. Ohne Terminstress, ohne Wartezeiten, aber mit persönlicher und kontinuierlicher Betreuung durch ÄrztInnen.- FORMEL Skin ist es ein Anliegen, dermatologische Behandlungen für jede/n zugänglich zu machen. Die Diagnose, Behandlung und das Rezept gibt es daher schon zum Preis von unter 19 Euro.- Die App wurde mit dem Know-How aus über einer halben Million dermatologischen Behandlungen des Unternehmens entwickelt.- FORMEL Skin will damit die seit Jahren vorherrschende Versorgungslücke in der Dermatologie ein Stück weit schließen.FORMEL Skin ist einer der führenden Telemedizin-Anbieter Deutschlands mit mehr als einer halben Million durchgeführten Behandlungen. Heute gibt das Unternehmen die Lancierung seiner neuen Hautarzt-App bekannt, die PatientInnen eine schnelle und umfassendeLösung zur Behandlung aller Arten von Hautproblemen bietet. Auch akute Hautprobleme, wie etwa Ekzeme und Allergien, oder chronische Hauterkrankungen wie Akne, Rosacea oder Neurodermitis können sehr gut behandelt werden. Die App spricht alle Altersklassen und Zielgruppen, Männer und Frauen, an.Damit bringt das Unternehmen eine Lösung auf den Markt, die der stetig wachsenden Versorgungslücke in der Dermatologie entgegenwirken soll. In Deutschland herrscht bereits seit vielen Jahren eine strukturelle Unterversorgung in diesem Bereich. Das Ergebnis davon ist, dass ÄrztInnen oftmals nur wenige Minuten pro PatientIn zur Verfügung stehen und lange Wartezeiten die Regel sind - sowohl beim Ersttermin als auch bei Folgeterminen. Vor allem gesetzlich Versicherte müssen mit langen Wartezeiten rechnen. Das führt zu mangelnder Aufklärung, fehlender Unterstützung und schlechter Therapieadhärenz.Als Resultat bleiben viele dermatologische Krankheiten unerkannt und unbehandelt, mindestens aber unzureichend versorgt - ob es nun um chronischen Hautkrankheiten wie Akne, Rosacea, Psoriasis und Neurodermitis geht oder um akute Probleme, wie Ausschläge oder Ekzeme, Neubildung oder Veränderung von Mutter- und Pigmentmalen.Ab sofort steht mit der FORMEL Skin Hautarzt-App nun ein neuer, verlässlicher dermatologischer Service für die PatientInnen bereit. Die App findet sich kostenlos zum Download im App Store (https://apps.apple.com/DE/app/id1669750477/id1669750477?mt=8) und im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.formelskin.app). Sie bietet schnelle, einfach zugängliche und verlässliche dermatologische Betreuung für jedes Hautbedürfnis. Von der Anfrage bis zur Diagnose sowie Ausstellung des Rezepts dauert es lediglich 24 Stunden. Die FORMEL Skin Hautarzt-App transformiert die Dermatologie, indem sie Untersuchungen für ihre PatientInnen erschwinglich und bequem gestaltet. Der Preis pro Behandlung beträgt für alle PatientInnen einheitlich unter 19 Euro.Wie funktioniert die FORMEL Skin Hautarzt-App?Die App ist benutzerfreundlich und intuitiv aufgebaut. Der kostenlose Download aus dem App Store (https://apps.apple.com/DE/app/id1669750477/id1669750477?mt=8) oder dem Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.formelskin.app) ist der erste Schritt für die Benutzung der App. Um eine Beratung und Behandlung durch FORMEL Skin-ÄrztInnen zu erhalten, sind die PatientInnen dazu aufgefordert, einen Fragebogen zu medizinischen und persönlichen Informationen auszufüllen. Danach erfolgt die Erstellung eines Accounts und der Login. In dem nun persönlichen Account laden die PatientInnen Fotos der betroffenen Hautstellen hoch und fordern eine Diagnose an. Das Verfahren ist schnell: Innerhalb von 24 Stunden erfolgt eine Diagnose, ein individueller Behandlungsplan und bei Bedarf ein Rezept. Dabei stehen die PatientInnen stets im direkten Kontakt mit dem ÄrztInnen-Team. Anders als bei herkömmlichen Hautarzt-Apps, besteht im Fall von chronischen Hauterkrankung die Möglichkeit, das FORMEL Skin-Behandlungsset nach dem monatlichen Check-in inklusive individueller Formel und Pflegeprodukten direkt nach Hause zu bestellen, was zu einer hohen Patientenzufriedenheit sowie einem hohen Behandlungserfolg führt.Die FORMEL Skin Hautarzt App: Q&AWer kann die App nutzen?Ganz gleich welches Hautproblem - FORMEL Skin behandelt jede (auch akute und chronische) Hauterkrankung: Ekzeme, Unreinheiten, Akne, Hyperpigmentierung, bis hin zu Rosacea, Neurodermitis und Melasma. Ausgenommen ist der Hautkrebs-Check - der Goldstandard zur Beurteilung von Muttermalen ist die Dermatoskopie- die bisher nur offline gewährleistet werden kann. Die App ist für alle innerhalb Deutschlands zugänglich, die eine dermatologische Diagnose und eine dazugehörige Untersuchung benötigen, unabhängig von ihrem Versicherungsschutz, ihren Hautproblemen oder dem Ort, an dem die sich befinden."Wir freuen uns, mit der FORMEL Skin Hautarzt-App eine Anwendung auf den Markt zu bringen, die es unseren jetzigen, aber auch zukünftigen PatientInnen ermöglicht, die von ihnen benötigte dermatologische Versorgung zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten, unabhängig von der Hauterkrankung", sagt Co-Founderin von FORMEL Skin und Dermatologin Dr. med. Sarah Bechstein.Welche Krankenkasse ist für die Nutzung der App nötig?Ob die Krankenkasse die Behandlung übernimmt, hängt von der Art der jeweiligen Krankenversicherung ab. FORMEL Skin ist seit Februar 2023 Innovations- und Qualitätspartner der Privaten Krankenversicherer (PKV). Die Partnerschaft umfasst die Erstattung von telemedizinischen Behandlungen von Akne und Neurodermitis sowie den verschreibungspflichtigen Medikamenten der PatientInnen.Benötigt man eine Überweisung für die Nutzung der App?Für die Nutzung der App ist keine Überweisung durch einen Hausarzt erforderlich. Die PatientInnen können direkt auf die Hautarzt-App zugreifen und eine Ärztin / einen Arzt konsultieren.Mit welchen Smartphones ist die App kompatibel?Die App ist sowohl für iOS- als auch für Android-Smartphones verfügbar und steht in den jeweiligen App-Stores zum Download bereit. Auch der Webbrowser gewährt Zugriff auf die App, dabei ist eine Anmeldung über den Login-Bereich erforderlich.Wie sicher sind die eigenen Daten in der App?Die Daten der PatientInnen sind geschützt und die Behandlung gemäß den Datenschutzbestimmungen erfolgt vertraulich. Die App verwendet moderne Verschlüsselungstechnologien, um diese Daten vor unbefugtem Zugriff oder Verletzungen zu schützen. Es gibt keinen Grund zur Sorge, dass Hautbilder oder Hautanalysen an Dritte gelangen."Wir glauben daran, dass ein gutes digitales Angebot den Fortschritt der Dermatologie vorantreibt. Wir möchten unsere PatientInnen an die Hand nehmen und sie gemeinsam durch den Behandlungsprozess führen", so Florian Semler, Co-Founder und CEO von FORMEL Skin.Warum die FORMEL Skin Hautarzt-App nutzen: Die Vorteile nochmals auf einen Blick- Schneller und unkomplizierter Zugang zu dermatologischen Online-Behandlungen - Diagnose, Behandlung und Rezept innerhalb von 24 Stunden- Nur bis zu 19 Euro für den Rundum-Service- Passend für alle Zielgruppen, alle Altersklassen- Kein Termin- und Wartestress- Fundiertes medizinisches Wissen aus mehr als einer halben Million Behandlungen- Direkter Kontakt mit den begleitenden ÄrztInnen- Wirksame, medizinische Produkte "Made in Germany"+++Über FORMEL SkinFORMEL Skin bietet seinen PatientInnen mit akuten und chronischen Hauterkrankungen personalisierte, verschreibungspflichtige Formeln, zugeschnitten auf die jeweiligen individuellen Hautbedürfnisse. Die medizinische Formel wird in deutschen Apotheken angefertigt und innerhalb weniger Tage nach Hause geliefert. Um den Prozess für PatientInnen noch leichter und effizienter zu gestalten, gibt es seit Mai 2023 nun auch den FORMEL Skin Hautarzt per App.Im Dezember 2019 gründeten Dr. med. Sarah Bechstein, Florian Semler und Anton Kononov FORMEL Skin, um Engpässe im bestehenden dermatologischen Gesundheitssystem mithilfe von Telemedizin und personalisierten Behandlungen zu revolutionieren: Neben ganz individuell auf die eigenen Hautbedürfnisse abgestimmten Produkten besticht das Konzept vor allem durch die persönliche Beratung und ständige Begleitung durch den gesamten Behandlungsprozess. So arbeitet das Team aus renommierten DermatologInnen, ÄrztInnen und ApothekerInnen täglich daran, mit medizinischem Know-how und hochwertigen Produkten innovative Lösungen für Hautprobleme wie Akne, Hautunreinheiten, Neurodermitis, Rosazea, Slow-Aging, Melasma sowie Hautpigmentierungen anzubieten. Ohne Wartezeit, ohne Terminstress, für alle Hautprobleme - immer persönlich erreichbar.Einer Patientenumfrage zufolge, erfreuten sich 92 Prozent der befragten FORMEL Skin-PatientInnen über eine signifikante Verbesserung ihrer Lebensqualität und des Hautzustandes. 61 Prozent der ProbandInnen konnten durch eine FORMEL Skin-Behandlung bessere Ergebnisse erzielen als mit anderen Anbietern und 48 Prozent empfanden die Online-Behandlung als effizient.Um diesen Qualitätsansprüchen weiterhin gerecht zu werden, arbeitet FORMEL Skin unter anderem mit einem medizinischen Beirat aus renommierten DermatologInnen und FachärztInnen, sowie führenden Fachverbänden wie dem BVDD e.V. und dem DDG (Deutsche Dermatologische Gesellschaft) zusammen.FORMEL Skin ist seit Februar 2023 Innovations- und Qualitätspartner der Privaten Krankenversicherer (PKV). Die Partnerschaft umfasst die Erstattung von telemedizinischen Behandlungen von Akne und Neurodermitis sowie den verschreibungspflichtigen Medikamenten der PatientInnen. Seit Februar 2023 sind die fünf Unisex Pflegeprodukte der Tages- und Nachtroutine auf douglas.de erhältlich.Weitere Informationen unter www.formelskin.dePressekontakt:PIABO PR GmbHBarbara Albrecht (geb. Eienbach) & Claire Doveformelskin@piabo.netBildrechte @FORMEL Skin. Abdruck gestattet.Original-Content von: FORMEL Skin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170229/5548721