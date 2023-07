DJ Wohnungswirtschaft erwartet deutliche Verschärfung der Wohnungskrise

BERLIN (Dow Jones)--Der soziale Wohnungsbau befürchtet eine deutliche Verschärfung der Wohnungsmarktkrise wegen des Einbruch beim Bau neuer Wohnungen. Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen forderte daher von der Bundesregierung, "alle Register" für bezahlbaren und klimaschonenden Wohnungsbau zu ziehen. Hohe Kosten infolge von der Klima-Gesetzgebung müssten stärker sozial abgefedert werden.

Der GdW forderte eine verlässliche und auskömmliche Förderung für den Wohnungsbau. Bei der Finanzierung sollte der Systemrisiko- und Kapitalpuffer für Wohnimmobilienfinanzierungen ausgesetzt und angepasst werden. Der Verband forderte zudem Steueranreize, wie etwa die Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent und des Mehrwertsteuersatzes für preisgebundenen Wohnraum auf 7 Prozent. GdW warnte die Regierung zudem vor Mietrechtsverschärfungen, denn je niedriger die Mieten eines Wohnungsunternehmens seien, desto geringer sei die Investitionsfähigkeit für den Klimaschutz. Notwendig sei zudem eine Deregulierung im Baubereich, wobei technische Regeln lediglich ein nachhaltiges und wertiges Basisniveau statt ein Luxusniveau beschreiben sollten, so der Verband.

"Unter den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen können die sozial orientierten Wohnungsunternehmen nicht mehr in bezahlbaren Wohnungsbau investieren. Statt des Regierungsziels von 400.000 neuen Wohnungen muss mit immer weiter abnehmenden Wohnungsbauzahlen bis zu einer Fertigstellungszahl von nur 200.000 neuen Wohnungen jährlich gerechnet werden", sagte Axel Gedaschko, Präsident des GdW, bei der Vorstellung der Jahresbilanz seines Verbandes. Gleichzeitig schössen die Bau- und Modernisierungskosten weiter nach oben, während die Regierung den sozial orientierten Vermietern die Investitionsfähigkeit weiter kappe.

"Bezahlbares und klimaschonendes Wohnen für alle Menschen wird so immer mehr zu einem unerreichbaren Ziel", warnte Axel Gedaschko.

Die Bundesregierung müsse ihre eigenen Ansprüche mit den bestehenden Möglichkeiten in der Realität zusammenbringen und auf allen staatlichen Ebenen alle Register für bezahlbaren und klimaschonenden Wohnungsbau ziehen. Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen brauchten in der aktuellen Krise Planungssicherheit, Vereinfachungen und Augenmaß, so der Verband.

Wohnungsmarktkrise verschärft sich

Insgesamt sind laut GdW seit Anfang 2022 die Baugenehmigungen und Auftragseingänge auf Talfahrt und konnten sich nicht erholen. Geschäftsklima und Neubauinvestitionen stürzten infolge anhaltender Preissteigerungen ab.

Im vergangenen Jahr haben die GdW-Unternehmen zwar mit gut 32.000 Wohnungen 12 Prozent mehr fertiggestellt als im Vorjahr. Aber sie haben 2022 mit 19,5 Milliarden Euro insgesamt 4,3 Prozent weniger investiert als im Vorjahr. Damit habe ein seit über ein Jahrzehnt anhaltender Trend wachsender Investitionen bei den GdW-Unternehmen geendet.

"Enorm gestiegene Baupreise, Verschlechterungen der Konditionen und Kürzungen in Förderprogrammen sowie die rapide gestiegenen Zinsen fordern ihren Tribut", sagte Gedaschko. Die Investitionen in den Wohnungsneubau seien 2022 regelrecht eingebrochen und gingen um 8,5 Prozent auf 9 Milliarden Euro zurück. Mit rund 10,5 Mrd. Euro blieben die Bestandsinvestitionen im Jahr 2022 nahezu stabil und wiesen nur einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent auf.

Insgesamt sei die Lage im Wohnungsbau kritisch. Unternehmen verschieben demnach geplante Bauprojekte oder können diese angesichts des Marktumfeldes nicht mehr umsetzen und müssen diese stornieren

Insgesamt seien die Kosten für den Wohnungsbau weiter deutlich nach oben geklettert. Zins- und Baukostensteigerungen zusammen genommen führen laut GdW bei neu gebauten Wohnungen zu einer Steigerung der notwendigen Nettokaltmiete von 10,95 Euro pro Quadratmeter - mit der Mitte 2021 noch unter wirtschaftlichen Bedingungen gebaut werden konnte - um 65 Prozent auf 18,10 Euro pro Quadratmeter.

"Solche Neubaumieten kann sich in Deutschland kaum einer leisten. Mietwohnungsbau ist nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar, deswegen unterbleibt er", sagte Gedaschko.

Gleichzeitig lasse aber die Zuwanderung den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen weiter steigen.

