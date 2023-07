Jetzt wird's konkret. Die Telekom Austria AG wird ihr Funkturmgeschäft noch 2023 an die Wiener Börse bringen. Ich finde, dass das gesamte Projekt schlau eingefädelt wurde. Wenn du Kommunikationsinfrastruktur an die Börse bringst, bekommst du normalerweise schnell den Vorwurf des Ausverkaufs. Noch-CEO Thomas (Arnoldner) sowie Öbag-Chefin Edith (Hlawati) schafften es in diesem Falle, den Mehrwert des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...