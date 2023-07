190 Prozent hat die Aktie von Nvidia in der ersten Jahreshälfte 2023 zugelegt - keine Aktie im Nasdaq 100 war stärker unterwegs als das Papier des Grafikkartenherstellers aus Santa Clara. Der Boom bei KI-Chips ist der Hauptgrund für die Rally, die laut den Analysten von Daiwa und Raymond James noch nicht vorbei ist."Wir erwarten nicht, dass Nvidias Marktstellung bei künstlicher Intelligenz und generativer KI in naher Zukunft von Konkurrenten wie AMD und Intel zu erreichen sein wird", so Daiwa-Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...