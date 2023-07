VILNIUS (dpa-AFX) - Großaufgebot zum Schutz des Nato-Gipfels in Vilnius: Bis zu 12 000 Einsatzkräfte werden nach litauischen Angaben während des Spitzentreffens des westlichen Militärbündnisses für die Sicherheit verantwortlich sein. Darunter seien 3000 litauische Soldaten und 1000 Truppen von Nato-Verbündeten, teilten ein für den Personenschutz zuständiger litauischer Sicherheitsoffizier und ein Militärsprecher am Montag auf einer Pressekonferenz in Vilnius mit.

Nach ihren Angaben werden 48 ausländische Delegationen mit etwa 2400 Mitgliedern in Litauen erwartet. Darunter seien 40 Staatsoberhäupter und bis zu 150 weitere hochrangige Politiker, die es zu schützen gelte. Der Nato-Gipfel findet am 11. und 12. Juli in Vilnius statt. Litauen grenzt an Russland und dessen engen Verbündeten Belarus.

Zum Schutz des Spitzentreffens des westlichen Militärbündnisses verlegt auch die Bundeswehr Patriot-Flugabwehrsysteme samt Soldaten nach Litauen. Deutschland werde zudem land-, luft- und seegestützte Fähigkeiten zur Absicherung des Nato-Gipfels einbringen, teilte das Bundesverteidigungsministerium Ende Mai mit./awe/DP/ngu