Die Tesla-Aktie startet mit einem dicken Plus in die neue Woche. Im zweiten Quartal wurden mehr Autos ausgeliefert als je zuvor. Analysten zeigen sich überzeugt: Die Preissenkungen seien "ein kluger Schachzug" gewesen.

Wie das Unternehmen am Sonntag berichtet hatte, wurden zwischen April und Juni 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren zehn Prozent mehr als im Quartal davor und sogar 83 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr.

Der überwiegende Teil der Auslieferungen entfällt mit 446.915 Fahrzeugen auf den günstigen Kompaktwagen Model 3 und den SUV Model Y. Außerdem wurden 19.225 Exemplare des Model S und des Model X ausgeliefert.

Preiskampf? "Kluger Schachzug"

Maßgeblich angetrieben wurden die Käufe durch Rabatte und Steuervergünstigungen. Mehrere Runden von Preisnachlässen hatten in den vergangenen Monaten für Nervosität bei Anlegern und Experten gesorgt. Angesichts starker Konkurrenz, vor allem durch BYD auf dem wichtigen chinesischen Markt, hatte CEO Elon Musk angekündigt, die Verkaufszahlen über die Gewinne zu stellen.

"Die Preissenkungen waren ein kluger Schachzug für Tesla und zahlen sich vor allem auf dem chinesischen Markt aus", sagte Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, laut Reuters. Er erwartet, dass die Margen in den kommenden Monaten einen Tiefpunkt erreichen werden.

Die starken Auslieferungszahlen konnten auch die Erwartungen vieler Analysten schlagen. Laut einer Umfrage von Refinitv waren im Durchschnitt waren 445.000 ausgelieferte Autos erwartet worden. "Das ist ein großer Erfolg", sagte Ben Kallo, ein Analyst von Robert W. Baird, gegenüber Bloomberg. "Die Leute rechneten immer noch mit einer weiteren Runde von Preissenkungen, und diese große Zahl von Auslieferungen macht das Risiko geringer."

Unterdessen konnte auch Teslas größter Konkurrent BYD starke Zahlen vorlegen. Die Anzahl der verkauften Autos hat sich im zweiten Quartal auf 352.163 fast verdoppelt.

Anleger feiern die Zahlen

An der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Die Tesla-Aktie gewann am Montagvormittag mehr als sechs Prozent hinzu. An der Nasdaq notiert eine Tesla-Aktie vorbörslich bei 278 US-Dollar. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie mit 115 Prozent Kursgewinn sogar mehr als verdoppelt.

"Ob sich der höhere Absatz unterm Strich auch belohnt macht oder ob ein Großteil des Gewinns von den Rabatten verschlungen wurde, wird sich am 19. Juli zeigen, wenn die vollständigen Quartalszahlen veröffentlicht werden. Dann könnte die aktuelle Euphorie in der Aktie schnell wieder umschlagen", schreibt Marktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets.

wallstreetONLINE Charttechnikexperte Stefan Klotter sieht für die Aktie jetzt freie Fahrt für die Aktie: "Nächster Stop 300 US-Dollar", so Klotter in seinem Wochenausblick.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion