Die niederländische wird Photovoltaik-Hersteller unterstützen, die Solarmodule nach dem Konzept der Kreislaufwirtschaft herstellen wollen. Außerdem stellt 296 Millionen Euro an Förderung für die Batterieherstellung bereit.von pv magazine International Das niederländische Kabinett hat am Freitag angekündigt, dass es 2,6 Milliarden Euro aus dem Nationalen Wachstumsfonds bereitstellen wird, um die Herstellung innovativer Technologien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie, Hightech, Digitalisierung und Gesundheitswesen zu unterstützen. Die Regierung erklärte, dass sie einen erheblichen Teil dieser ...

