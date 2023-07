PANTAFLIX hat den 2022er Geschäftsbericht veröffentlicht, wobei die Kennzahlen mehr oder weniger der revidierten Prognose vom Dezember 2022 entsprachen. Das schwache operative Ergebnis wurde durch geringere Projektvolumina, Verschiebungen sowie einmalige Wertminderungen geprägt. Für das Geschäftsjahr 2023 plant das Unternehmen eine Annäherung an die schwarze Null, die zum Verkauf stehende PANTAFLIX Technologies herausgerechnet. Zudem kündigte das Unternehmen an, Investitionen in neue Geschäftsbereiche herunterzufahren und sich stattdessen voll auf das etablierte und profitable Produktionsgeschäft zu konzentrieren. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch verliere die Equity Story dadurch an Zugkraft und potenzieller Skalierbarkeit, während PANTAFLIX dann weiterhin stark von geschäftsimmanenter Volatilität und geringer Visibilität geprägt sein werde. AlsterResearch kommt zu einem neuen Kursziel von EUR 0,75 (alt: EUR 1,55). Das Rating lautet nun HALTEN (alt: KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/PANTAFLIX%20AG





