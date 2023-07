HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Der Versicherer sei eine gut geölte Maschine, titelte Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass jede der drei Sparten eine sehr hohe technische Rentabilität und eine hohe Eigenkapitalrendite aufweist./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

