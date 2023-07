FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Franzosen dürften ein weiteres solides Quartal mit einem erwarteten organischen Wachstum von gut 15 Prozent hinter sich haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In Verbindung mit einer positiven Preis-Kosten-Dynamik sollte die Profitabilität (Ebita-Marge) mit 17,9 Prozent bereits am oberen Ende der Zielspanne für das Gesamtjahr liegen. Und dies trotz der üblichen negativen saisonalen Schwankungen im ersten Halbjahr gegenüber der zweiten Jahreshälfte./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 06:43 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

