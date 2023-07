Obwohl die Solarwirtschaft nach Ansichten vieler Experten der größte Gewinner der Energiewende sein soll, so konsolidieren viele Solarwerte seit Anfang des Jahres. Zwei amerikanische Investmenthäuser haben jüngst zum Einstieg in diesen Solarplayer geraten. Bei dem amerikanischen Unternehmen handelt es sich um den amerikanischen Wechselrichter-Hersteller SolarEdge. Sowohl Bank of America als auch Goldman Sachs haben sich äußerst positiv zum Unternehmen geäußert. Analyst Julien Dumoulin-Smith geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...