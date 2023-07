NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem weiteren starken Ergebnis des Insulinherstellers. Insofern erwartet er eine dezente Aufstockung des Ausblicks, was aber schon dem Konsens entspreche. Wichtiger sei das bald erwartete Ergebnis einer Studie mit dem Mittel Wegovy, weshalb er den Aktien bereits den Status "Positive Catalyst Watch" vergeben habe./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2023 / 23:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

