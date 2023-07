Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4490/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/97 geht es um die beiden Main Events Do&Co (Erklärungsversuch der Situation nach der Nicht-Verlängerung durch Gottfried Neumeister) und Bawag (Return to Sender, Klaus Umek kann keine Verluste haben noch). In den News: Rosgix, Kontron, ams Osram, Bawag und Research zu OMV. Ach ja: Die Bawag hat am Freitag noch den Umsatztagesrekord der Erste Group (147 Mio.) eingestellt. Und heute startet das 16. Aktienturnier , eingeladen von IRW-Press und Titelverteidiger VIG, zur ...

