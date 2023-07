DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Astrazeneca mit Studie schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte weisen am Montagmittag leichte Gewinne aus. Nachdem der DAX-Performance-Index im ersten Halbjahr 2023 knapp 16 Prozent an Wert zugelegt hat, gewinnt er weitere 0,1 Prozent auf 16.168 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,4 Prozent höher bei 4.419 Punkten. Zuletzt war die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen, daran hat sich über das Wochenende nichts geändert. In dieser Woche steht vor allem der offizielle US-Arbeitsmarkt im Blick, dieser wird aber erst zum Wochenschluss veröffentlicht.

Zu Wochenbeginn verläuft das Geschäft schleppend, findet doch an der Wall Street heute nur ein verkürzter Handel statt, am Dienstag bleibt dort die Börse wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Die Aktie der Porsche Holding SE wird am Montag ex Dividende gehandelt, die Ausschüttung beträgt 2,56 Euro je Vorzugsaktie.

Am Nachmittag steht mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes eine wichtige Stimmungsumfrage aus den USA auf der Agenda. Diese hat sich in den vergangenen Monaten im Kontraktionsbereich festgesetzt und im Vormonat ist der Index nochmals gesunken. Nach Aussage der Marktstrategen der Helaba lassen die Vorgaben vonseiten der regionalen Fed-Umfragen auf eine Erholung im Juni schließen. Mit einem Anstieg über die Expansionsschwelle von 50 Punkten sei aber nicht zu rechnen und daher bleiben die konjunkturellen Perspektiven wohl noch getrübt.

Die Deutsche Börse feiert am Montag den 35. Geburtstag des Deutschen Aktienindex (DAX). Gestartet war er am 1. Juli 1988. Der DAX misst aktuell die Wertentwicklung der 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. "Wer 1988 10.000 Euro in den DAX investiert hat, kann sich heute über ein Vermögen von 160.000 Euro freuen", hob das Deutsche Aktieninstitut hervor. "Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von rund 8 Prozent pro Jahr." Erst Mitte Juni hatte der Index ein Rekordhoch erreicht.

Studienergebis drückt auf Astrazeneca

Für die Aktien von Astrazeneca geht es um 5,8 Prozent nach unten. Auslöser ist das Ergebnis einer Studie zu dem Lungenkrebs-Medikament Datopotamab Deruxtecan. Von den Analysten von Jefferies heißt es, dass die Phase-III-Ergebnisse erwartungsgemäß nicht sehr detailliert seien, was in diesem Fall auf einen weniger ausgeprägten Nutzen als erhofft hindeute. Die UBS-Analysten urteilen, dass der Pharmariese nicht wie üblich die klinische Signifikanz der Lungenkrebsbehandlung hervorgehoben habe.

Derweil startet der Autobauer BMW (+0,2%) sein angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. In einer ersten Tranche sollen im Zeitraum vom 3. Juli bis spätestens 29. Dezember für bis zu 415 Millionen Euro Stammaktien und für bis zu 85 Millionen Euro Vorzugsaktien erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm dient hauptsächlich dem Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals.

Für die Aktie des italienischen Versicherers Generali geht es um 3,7 Prozent nach oben. Im Handel wird auf einen Bericht in "La Repubblica" verwiesen, demzufolge die IVASS, die Aufsichtsbehörde für den Versicherungsmarkt, der Finanzholding Delfin der Familie Del Vecchio die Genehmigung erteilt habe, mehr als 10 Prozent des Kapitals von Generali zu halten. Der Antrag wurde am 17. April gestellt, nachdem Delfin aufgrund des Rückkaufs eigener Aktien durch Generali ohne eigenes Dazutun die 10-Prozent-Schwelle überschritten hatte. Mit der Genehmigung der IVASS könne Delfin die Beteiligung weiter ausbauen, heißt es im Handel.

Continental fallen zu Wochenbeginn mit einem Minus von 4,3 Prozent deutlich zurück. Im Handel wird auf Spekulationen verwiesen, die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal könnten enttäuschen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.416,35 +0,4% 17,26 +16,4% Stoxx-50 4.010,38 +0,2% 6,46 +9,8% DAX 16.156,37 +0,1% 8,47 +16,0% MDAX 27.597,23 -0,0% -13,27 +9,9% TecDAX 3.186,62 -0,5% -16,60 +9,1% SDAX 13.385,86 -0,1% -15,38 +12,2% FTSE 7.556,98 +0,3% 25,45 +1,1% CAC 7.414,17 +0,2% 14,11 +14,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,41 +0,02 -0,16 US-Zehnjahresrendite 3,84 +0,00 -0,04 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 18:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0894 -0,1% 1,0916 1,0922 +1,8% EUR/JPY 157,66 +0,2% 157,45 157,78 +12,3% EUR/CHF 0,9798 +0,4% 0,9766 0,9771 -1,0% EUR/GBP 0,8597 +0,1% 0,8592 0,8592 -2,9% USD/JPY 144,73 +0,3% 144,43 144,46 +10,4% GBP/USD 1,2674 -0,2% 1,2678 1,2712 +4,8% USD/CNH (Offshore) 7,2628 -0,1% 7,2531 7,2670 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.654,03 +0,3% 30.642,50 30.017,89 +84,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,30 70,64 +0,9% +0,66 -10,2% Brent/ICE 76,03 75,41 +0,8% +0,62 -8,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,94 37,10 -3,1% -1,16 -53,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,06 1.920,08 -0,3% -6,03 +5,0% Silber (Spot) 22,80 22,78 +0,1% +0,02 -4,9% Platin (Spot) 907,28 905,38 +0,2% +1,90 -15,1% Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,4% +0,02 -1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.