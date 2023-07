EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Traum-Ferienwohnungen meldet einen Anstieg von 14% bei neuen Ferienhaus-Inseraten im ersten Quartal 2023



03.07.2023 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Traum-Ferienwohnungen meldet einen Anstieg von 14% bei neuen Ferienhaus-Inseraten im ersten Quartal 2023 Bremen, Deutschland, 03. Juli 2023: Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Online-Plattformen für Ferienwohnungsvermietungen in Europa, gab eine starke Zunahme neuer Ferienhaus-Inserate während des ersten Quartals 2023 in Deutschland bekannt. Das Unternehmen fügte insgesamt 4.236 neue Inserate hinzu, was einem Anstieg von 14% gegenüber den 3.709 Inseraten im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Unter den Regionen, die ein Wachstum verzeichnen, führt Schleswig-Holstein mit 32% der neuen Ferienhaus-Inserate, gefolgt von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 24% und 21%. Mit ihren vielfältigen Attraktionen und schönen Naturlandschaften haben diese Regionen das Interesse von Reisenden in ganz Deutschland geweckt. Laut der 39. Tourismusanalyse der BAT Stiftung für Zukunftsfragen planen über 60% der Deutschen, in diesem Jahr zu reisen, was die Reisenachfrage auf das Niveau vor der Covid-Pandemie ansteigen lässt. Angesichts des weiterhin starken Reisewachstums in Deutschland ist Traum-Ferienwohnungen bestrebt, eine robuste Online-Inseratsplattform bereitzustellen, über die Hausbesitzer mit Reisenden in Kontakt treten können, die einzigartige Erfahrungen suchen und ihre Einnahmen maximieren möchten. Traum-Ferienwohnungen arbeitet nach einem jährlichen Abonnementmodell, das eine direkte Kommunikation zwischen Hausbesitzern und Gästen ermöglicht und den Hausbesitzern die Freiheit gibt, die Gäste auszuwählen, an die sie ihre Häuser vermieten möchten. Das Abonnementmodell ermöglicht mehr Transparenz und Flexibilität, so dass Hausbesitzer fundierte Entscheidungen treffen und ihre Einnahmen optimieren können. Das Modell sorgt auch für ein persönlicheres Erlebnis für die Gäste, die ihre spezifischen Anforderungen mitteilen, Fragen stellen und direkt vom Hausbesitzer Informationen erhalten können. Diese direkte Interaktion schafft ein Gefühl von Vertrauen und gewährleistet einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt für die Gäste. Diese Ferienhäuser können auf https://www.traum-ferienwohnungen.de/ gebucht werden. Gautam Swaroop, CEO - OYO Vacation Homes (Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen) sagte: "Wir freuen uns sehr, im ersten Quartal 2023 einen Anstieg der neuen Inserate auf unserer Plattform festzustellen. Mit einem Rekordanstieg der Reisenachfrage steht das gesamte Tourismusökosystem in diesem Jahr vor einem robusten Wachstum. Unser Hauptziel ist es, dieses Wachstum zu fördern und anzukurbeln und unseren Hausbesitzern die Möglichkeit zu bieten, ihre Einnahmen zu maximieren, während wir den Reisenden gleichzeitig eine vielfältige Auswahl an Ferienhäusern bieten. Wir freuen uns darauf, Urlauber mit einer breiten Palette hochwertiger Unterkünfte zu verbinden und diesen Wachstumsmomentum auch im kommenden Jahr weiter auszubauen." Über Traum-Ferienwohnungen: Traum-Ferienwohnungen wurde im Jahr 2001 gegründet und ist eine Online-Plattform für Ferienwohnungsvermietungen mit 100.000 Ferienhäusern in ihrem Portfolio. Das auf Abonnements basierende Modell von Traum-Ferienwohnungen ermöglicht eine größere Transparenz und ermöglicht es Hausbesitzern, direkt mit Gästen in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben herkömmlichen Wohnungen oder Häusern bietet das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser, aus denen die Gäste wählen können. Seit Mai 2019 ist Traum-Ferienwohnungen Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen für Ferienhausvermietungen in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen gehören auch TUI-Ferienhaus, der niederländische Full-Service-Anbieter für Ferienhäuser, Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter zu OVH. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.traum-ferienwohnungen.de .



03.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com