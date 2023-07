NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungs- und Produktionszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen hätten im zweiten Quartal den Analystenkonsens um vier Prozent übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings wies er darauf hin, dass ihre Zahl weiter niedriger bleibe als die Menge der produzierten Fahrzeuge. Dies sei nun schon den fünften Monat der Fall. Die Lücke sei aber im zweiten Quartal kleiner geworden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2023 / 15:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2023 / 15:47 / ET

US88160R1014