FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag knapp unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0887 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0866 Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich jedoch zunächst in Grenzen. Die zweite Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegte die Märkte kaum. In den Industrieunternehmen hat sich die Stimmung im Juni erneut verschlechtert und ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert.

Mit Spannung erwartet wird am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie im Juni. Er gilt als zuverlässiger Frühindikator für die US-Wirtschaft. Zudem werden Zahlen zu den Bauinvestitionen veröffentlicht./jsl/bgf/nas