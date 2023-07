Anders als von einigen lautstark befürchtet, wurde die Leistung der im April abgeschalteten Kernkraftwerke nicht durch ein Hochfahren der Braunkohlekraftwerke kompensiert. Tatsächlich stieg der Anteil der Erneuerbaren am Strommix, der beim Endverbraucher aus der Steckdose kommt, deutlich an. Der Anteil von Strom aus Kohle fiel um über 20 Prozent. Und die Börsenstrompreise fielen auch gleich um 45 Prozent.Seit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke ist Strom in Deutschland billiger und sauberer geworden. Die öffentliche Nettostromproduktion aus Braun- und Steinkohle ging um jeweils über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...