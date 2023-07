NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen zum zweiten Quartal von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem mit einem im Juli erwarteten Strategie-Update des neuen Konzernchefs Marc Llistosella. Er rechnet dabei mit positiven Impulsen, weshalb er den Aktien weiter den Status "Positive Catalyst Watch" gibt. Sein Kursziel macht er fortan auch an seinen Erwartungen bis Dezember 2024 fest./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 20:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

