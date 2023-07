DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.11 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.488,75 +0,0% +14,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.358,25 +0,1% +36,4% Euro-Stoxx-50 4.416,23 +0,4% +16,4% Stoxx-50 4.010,69 +0,2% +9,8% DAX 16.152,49 +0,0% +16,0% FTSE 7.555,43 +0,3% +1,1% CAC 7.416,15 +0,2% +14,6% Nikkei-225 33.753,33 +1,7% +29,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,49% -0,24 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,42 +0,03 -0,15 US-Rendite 10 J. 3,84 +0,00 -0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,08 70,64 +0,6% +0,44 -10,4% Brent/ICE 76,00 75,41 +0,8% +0,59 -8,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,85 37,10 -3,4% -1,25 -53,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.912,93 1.920,08 -0,4% -7,15 +4,9% Silber (Spot) 22,76 22,78 -0,1% -0,02 -5,0% Platin (Spot) 906,73 905,38 +0,1% +1,35 -15,1% Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,4% +0,02 -1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreis ziehen am Mittag an, weil Saudi-Arabien einem Bericht zufolge die Produktionsdrosselung fortsetzen will. Demnach will das Land seine Förderbeschränkung um einen weiteren Monat verlängern.

AUSBLICK AKTIEN USA

Vor dem Unabhängigkeitstag dürfte die Wall Street richtungslos in das zweite Halbjahr starten. Denn bereits am Montag wirft der wichtige Feiertag in den USA seine Schatten voraus, an den US-Märkten wird nur verkürzt gehandelt. Angesichts der Aufschläge vom Wochenschluss seien auch ein paar Gewimnnmitnahmen im Verlauf möglich, heißt es. Positive Konjunkturdaten im Tagesverlauf könnten neue Zinssorgen heraufbeschwören und somit die Neigung zum Einstreichen von Gewinnen sogar noch fördern. Denn das erste Halbjahr lief überraschend positiv, Rezzessions- und Zinsängste konnten dem US-Aktienmarkt kaum etwas anhaben.

Die Apple-Aktie verliert vorbörslich 0,3 Prozent nach einem Medienbericht, wonach Goldman Sachs die Zusammenarbeit mit dem Konzern beenden will. Goldman wolle die Apple-Kreditkarte und andere Angebote aus der Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller an American Express (+0,3%) abgeben, berichtet das Wall Street Journal. Apple hatten am Freitag ein Rekordhoch markiert, wodurch der Börsenwert von Apple die Marke von 3 Billionen Dollar knackte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Fielmann AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 46,3 1. Veröff.: 46,3 zuvor: 48,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 47,3 Punkte zuvor: 46,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Zuletzt war die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen, daran hat sich über das Wochenende nichts geändert. Zu Wochenbeginn verläuft das Geschäft schleppend, findet doch an der Wall Street heute nur ein verkürzter Handel statt, am Dienstag bleibt dort die Börse geschlossen. Porsche Holding SE werden ex Dividende gehandelt. Am Nachmittag steht mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes eine wichtige Stimmungsumfrage aus den USA auf der Agenda. Nach Aussage der Helaba lassen die Vorgaben vonseiten der regionalen Fed-Umfragen auf eine Erholung schließen. Mit einem Anstieg über die Expansionsschwelle sei aber nicht zu rechnen und daher bleiben die konjunkturellen Perspektiven wohl noch getrübt. Astrazeneca verlieren 5,8 Prozent. Auslöser ist das Ergebnis einer Studie zu Datopotamab Deruxtecan. Derweil startet der Autobauer BMW (+0,2%) sein angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Für Generali geht es um 3,7 Prozent nach oben. Im Handel wird auf einen Bericht verwiesen, demzufolge die Aufsichtsbehörde der Finanzholding Delfin die Genehmigung erteilt habe, mehr als 10 Prozent des Kapitals von Generali zu halten. Mit der Genehmigung könne Delfin die Beteiligung weiter ausbauen, heißt es. Continental fallen um 4,3 Prozent. Im Handel wird auf Spekulationen verwiesen, die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal könnten enttäuschen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 18:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0900 -0,1% 1,0916 1,0922 +1,8% EUR/JPY 157,79 +0,2% 157,45 157,78 +12,4% EUR/CHF 0,9800 +0,4% 0,9766 0,9771 -1,0% EUR/GBP 0,8599 +0,1% 0,8592 0,8592 -2,8% USD/JPY 144,76 +0,3% 144,43 144,46 +10,4% GBP/USD 1,2677 -0,2% 1,2678 1,2712 +4,8% USD/CNH (Offshore) 7,2611 -0,1% 7,2531 7,2670 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.657,56 +0,3% 30.642,50 30.017,89 +84,7

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank starker US-Vorgaben ist es zum Start in die neue Woche an den Börsen meist deutlich nach oben gegangen. Ermutigende Inflationsdaten hatten der Wall Street einen Schub verpasst. In Tokio stieg der Nikkei-225-Index auf ein 33-Jahreshoch, gestützt vom vierteljährlichen Tankan-Bericht, der von einer Belebung des Geschäftsklimas in der japanischen Großindustrie zeugte und zudem besser ausfiel als erwartet. Im Zuge der wieder steigenden Risikofreude der Anleger war die japanische Währung nicht als "sicherer Hafen" gefragt und gab zum Dollar etwas nach. Ein schwächerer Yen wiederum verbessert die Absatzchancen japanischer Unternehmen auf dem Exportmarkt. Aktien aus den Sektoren Elektronik und Maschinenbau führten daher den Markt an. In China läuft es wirtschaftlich weiterhin nicht rund: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war leicht gesunken, dabei aber im expansiven Bereich geblieben. Die Daten schürten gleichwohl Hoffnungen auf weitere Stimuli. Zur positiven Stimmung an den chinesischen Börsen trug auch die Wiederannährung Pekings an Washington bei. US-Finanzministerin Janet Yellen wird am Dienstag zu Gesprächen mit chinesischen Regierungsvertretern nach China reisen. Schanghai und Hongkong zogen deutlich an. In Seoul profitierte der Kospi von einer günstigen Handelsbilanz. Im vergangenen Monat hatte Südkorea nach 15 Monaten mit Defiziten erstmals wieder einen Handelsbilanzüberschuss verzeichnet. Nicht ganz so deutlich ging es in Sydney nach oben; Vor dem Zinsentscheid in Australien am Dienstag wollten sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. United Malt sprangen um 8,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat der Übernahme durch Malteries Soufflet zugestimmt. Musgrave Minerals verteuerten sich um fast 16 Prozent; das Unternehmen wird vom Goldbergbaukonzern Ramelius Resources (-0,9%) übernommen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Start in die neue Woche teils deutlich zurück. So ist der iTraxx Crossover unter die Marke von 400 gefallen, der iTraxx Europe handelt auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Monaten. Einer Studie der Helaba zufolge lag das Platzierungsvolumen bei Credits im zweiten Quartal deutlich über dem des Vorjahres. Von April bis Juni wurden knapp 105 Milliarden Euro und damit über 40 Milliarden mehr als im Vergleichszeitraum 2022 begeben. Die Platzierungssumme übertraf dabei in allen Monaten das Vorjahresergebnis. In der Summe wurden seit Jahresanfang rund 210 Milliarden in 357 Einzelbonds emittiert. Nicht zuletzt aufgrund der weniger volatilen Entwicklung der Finanzierungskosten sowie des anhaltenden Investitionsbedarfs in Digitalisierung, nachhaltigere Wirtschaftsprozesse und stärker diversifizierte Lieferketten rechnet die Helaba damit, dass sich die dynamische Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen dürfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

PORSCHE AG

Chef Oliver Blume sieht den Stuttgarter Sportwagenhersteller und die gesamte Automobilbranche in der Transformation unter großem Veränderungsdruck. "In den nächsten fünf Jahren wird sich mehr ändern als in den vergangenen 50 Jahren. Entscheidend ist dabei, dass wir eine klare Strategie verfolgen und diese auch konsequent umsetzen", sagte Blume in einem Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche zum 75. Jubiläum des Sportwagenbauers.

LEONI

Nach der auf den Weg gebrachten finanziellen Sanierung von Leoni hat Hans-Joachim Ziems sein Amt als Chief Restructuring Officer per Ende Juni 2023 wieder abgeben und ist plangemäß aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ziems habe mit seinem Team in den vergangenen Monaten entscheidend dazu beigetragen, für Leoni mit den Finanzierungspartnern ein Restrukturierungskonzept zu vereinbaren, mit dem das Unternehmen finanziell zur Stabilität zurückkehre, teilte der Konzern am Montag mit

ATOS

verhandelt mit Schneider Electric über den Verkauf von Ecoact und seinen Tochtergesellschaften für eine ungenannte Summe. Das französische Computer- und Informationstechnologieunternehmen erklärte, es wolle 100 Prozent seiner Klimaberatung an das französische Unternehmen für Energie und digitale Automatisierung verkaufen, um seinen Veräußerungsplan abzuschließen. Ecoact erwirtschaftete in seinem Geschäftsjahr 2022 rund 70 Millionen Euro und beschäftigt derzeit etwa 400 Mitarbeiter, so Atos. Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen

HEINEKEN

Die dänische Royal Unibrew kauft von Heineken den Erfrischungsgetränkehersteller Vrumona für 300 Millionen Euro. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen stellt eine Reihe von Eigenmarken wie Royal Club, Sisi, Sourcy, Sourcy Vitamin Water sowie Partnermarken wie 7 Up, Pepsi und Rivella her, wobei der Großteil des Produktportfolios dem Segment ohne/mit wenig Zucker und Kalorien angehört.

UBS

braucht wohl für die Übernahme der Credit Suisse keine Steuermittel. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dürfte die UBS Group im nächsten Monat bekannt geben, dass sie für die Notübernahme der Credit Suisse nicht auf die Finanzierung durch den Schweizer Steuerzahler angewiesen sein werde. Die Schweizer Regierung hatte der UBS 9 Milliarden Schweizer Franken gewährt, um mögliche Verluste aus der Übernahme zu decken.

TWITTER

SPD-Chefin Saskia Esken hat mit scharfer Kritik auf die neuen Lesebeschränkungen bei Twitter reagiert. "Mit seiner wenig durchdachten, aber folgenreichen Entscheidung, den Zugriff auf Nachrichten massiv zu beschränken, legt der amerikanische Superreiche Elon Musk erneut die Axt an Twitter", sagte Esken dem Handelsblatt vom Montag.

