Die Uhr tickt. An diesem Freitag, den 7. Juli, geht Nucera, die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, an die Börse. Nachdem zuletzt bereits die ersten Zahlen für das IPO bekannt gegeben wurden, gibt es inzwischen auch eine erste Preisindikation. Die Aktie der Mutter reagiert darauf positiv und nähert sich wieder dem markanten Widerstandsbereich um 7,50 Euro.Die erste Preisindikation für das Nucera-IPO liegt bei 20 Euro je Aktie, wie aus Dokumenten hervorgeht, in die die Nachrichtenagentur Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...