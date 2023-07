Dutzende von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt nahmen am 30. Juni offline oder online am Internationalen Seminar über neue Materialien teil, das von der Guangming Science City im Bezirk Guangming, Stadt Shenzhen, Südchina, organisiert wurde.

Als spezielles Programm für europäische Teilnehmer war das Seminar Teil des zweiten Young Scientists Festival (YSF) 2023 mit dem Thema "Towards the Bright Future (Auf dem Weg in eine strahlende Zukunft)", das Wissenschaftler, Professoren, Experten und Gelehrte aus Griechenland, Portugal, Irland, Italien, der Schweiz und Schweden sowie junge Experten und Gelehrte von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Universitäten in Guangming Science City anzog, um die neuesten Forschungsergebnisse und internationalen Entwicklungstrends im Bereich der neuen Materialien auszutauschen und die internationale akademische Zusammenarbeit in diesem Bereich aktiv zu fördern.

"Das Talent, die Weisheit und die technologische Stärke von Guangming Science City haben es uns ermöglicht, dieses internationale Seminar über neue Materialien ins Leben zu rufen", sagte G. Kiriakidis, Vorsitzender des Seminars, Präsident der European Materials Society und Gründer des Labors für optoelektronische Materialien der Universität von Kreta.

Kiriakidis fügte hinzu: "Ich danke der Volksregierung des Guangming-Distrikts, Stadtverwaltung Shenzhen, für die Organisation dieser Veranstaltung. Selbst wenn wir Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind, ist der wissenschaftliche Austausch immer noch wichtig und sinnvoll." Er fuhr fort: "Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit für den akademischen Austausch von Ideen und Innovationen, und die offenen und freundschaftlichen Diskussionen werden die akademische Zusammenarbeit und den technologischen Austausch zwischen uns verbessern."

R. Martins, ehemaliger Präsident der International Union Materials Research Society (IUMRS), wies in seiner Grundsatzrede darauf hin, dass internationale technologische Innovationen im Bereich der neuen Materialien ohne die Beteiligung chinesischer Wissenschaftler nicht möglich sind.

"In den letzten Jahren hat China große Fortschritte bei der innovativen ökologischen Entwicklung gemacht, und Chinas technologische Durchbrüche im Bereich der neuen Materialien sind auch für die globale Konkurrenz offensichtlich", fügte Martins hinzu.

Prof. S. Pratsinis von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich eröffnete die Diskussion über die Verbindungen zwischen der chinesischen Lampenkultur und der globalen Entwicklung der elektrischen Lampentechnologie mit einem Beispiel von Lampen aus Ruß im alten China. Er betonte, dass die heutige weltweite wissenschaftliche Innovation und Entwicklung von der Verbreitung und dem Austausch von Kultur profitiert hat.

"In der Wissenschaft gibt es keine Hindernisse und Grenzen", sagte Prof. Giorgio Sberveglieri, Vorsitzender mehrerer Konferenzen über chemische Sensoren. "Die Menschen leben in der gleichen ökologischen Umgebung auf der Erde, was bedeutet, dass wir gemeinsame wissenschaftliche Ziele und Visionen haben und dass es sehr wichtig und klug ist, an der wissenschaftlichen Forschung festzuhalten, die für die Gesellschaft nützlich ist."

Professor Si Rui von der Sun Yat-Sen University Shenzhen Campus und Professor Liu Weishu von der Southern University of Science and Technology führten als Vertreter junger Wissenschaftler in China einen intensiven Austausch über Materialtechnologie, Materialdesign und andere Aspekte durch. Darüber hinaus stellten sie den europäischen Kollegen die Guangming Science City vor.

Außerdem wurden 15 junge Talente von der School of Materials der Sun Yat-sen University, dem Institute of Advanced Science Facilities in Shenzhen, dem Shenzhen Institute of Advanced Technology of Chinese Academy of Sciences, der Southern University of Science and Technology usw. eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Nach Angaben des Veranstalters war dieses Seminar auch ein Aufwärmprogramm für eine weitere innovative Veranstaltung des diesjährigen Festivals "Ultimate 72-hour Innovation Challenge for Global Young Talents".

Vom 21. bis 25. Juli findet das Challenge-Programm unter dem Motto "72 Stunden, um gemeinsam zu leben, zu forschen, zu lernen und Dinge auszuprobieren" statt. Unter der Leitung von Akademikern und Top-Wissenschaftlern werden junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt 12 Teams bilden, um an verschiedenen Forschungsthemen zu arbeiten, innovative Errungenschaften zu teilen und eine glänzende Zukunft für die wissenschaftliche Entwicklung zu schaffen.

Shenzhen ist eine der jüngsten Städte Chinas, und Guangming Science City ist ein Synonym für Jugend, Vitalität, Offenheit und Vielfalt. Mit dem Schwerpunkt auf den Bereichen Biowissenschaften, Information und Materialien treibt Guangming Science City den Aufbau eines Serienträgers für wichtige wissenschaftliche und technologische Innovationen voran. Guangming Science City entwickelt sich zu einem Zentrum für wissenschaftliche und industrielle Innovation mit globalem Einfluss.

