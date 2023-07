Die marktreife Produktion von Apples Mixed-Reality-Brille "Vision Pro" läuft offenbar nicht wie vorgesehen. Der Konzern sehe sich gezwungen, die Produktionspläne für das lange erwartete Tech-Highlight zu kürzen, berichtete die Financial Times (FT) am Montag. Die Apple-Aktie rutscht vorbörslich ins Minus.Es gehe vor allem Probleme mit der Komplexität des Headset-Designs und Schwierigkeiten in der Produktion. Vor allem die hochauflösenden Bildschirme sollen herausfordernd sein.Nach Informationen der ...

