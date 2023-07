Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Künstliche Intelligenz könnte die Welt der Energydrinks revolutionieren - sie hat nicht nur die perfekte Rezeptur entwickelt, sondern sie auch gleich probiertMit HELL ENERGY wurde der weltweit erste vollständig von KI (Künstliche Intelligenz) entwickelte Energydrink geboren. Alle Elemente des neuen Geschmacks, die sorgfältig ausgewählten Zutaten, das Design und auch die Marketinginstrument wurden von KI entworfen und er wurde auch von ihr probiert.Die künstliche Intelligenz kann die unglaubliche Menge an Informationen und Wissen im Internet in einer Geschwindigkeit verarbeiten, die für den Menschen nahezu unfassbar ist. Außerdem verfügt sie über ein umfassendes Wissen über Energydrinks - einschließlich ihrer Inhaltsstoffe, Verkaufsergebnisse, medizinischer Forschungen, Empfehlungen, des Verbraucherfeedbacks - und kann sogar die neuesten Trends und Informationen in ihre Analysen einbeziehen.Als HELL ENERGY die KI beauftragte, einen neuen, für sie perfekten Energydrink zu entwickeln, verarbeitete die KI diese riesige Menge an Informationen, um eine Rezeptur zu entwickeln, die von ihr als die beste ermittelt wurde. KI ging nicht nur davon aus, was die Menschen von einem Energydrink erwarten, sondern die Priorität war, den besten und köstlichsten Drink zu entwickeln.So hat KI als aktuell intelligenteste Entität der heutigen Welt die nach Ihrer Auffassung perfekte Rezeptur zusammengestellt. Unter anderem hat sie ihrem Energydrink Vitamine, Aminosäuren und Kräuter zugesetzt und auch sichergestellt, dass die lebensmittelrechtlichen Vorschriften wie die Empfehlungen der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) und die NRV (Nährstoffreferenzwerte) eingehalten und optimiert werden.KI hat drei Geschmacksvarianten kreiert und mit Hilfe der Technologie eines New Yorker Unternehmens alle drei Getränke digitalisiert, d.h. sie hat sie probiert, um dann mit Hilfe von prädiktiver Intelligenz nach der Analyse einer Fülle von Daten und Statistiken auszuwählen, welcher Geschmack am besten ankommt. Auf diese Weise entstand die wirklich einzigartige, erfrischende, fruchtige Geschmacksrichtung Tutti-frutti & Berry-blast. Es ist weltweit das erste Mal, dass künstliche Intelligenz einen derart komplexen Produktentwicklungsprozess im Bereich der Energydrinks durchgeführt hat.Die Rezeptur ist streng geheim und die KI hat auch Vorschläge zu ihrem Schutz unterbreitet. Die Rezeptur wird auf einem einzigen, mit Hochsicherheitselementen ausgestatteten Computer im Werk von HELL ENERGY in Szikszó gespeichert, die Gestaltung des Raums, in dem die Maschine untergebracht ist, wurde ebenfalls von KI geplant. Natürlich gibt es ohne eine Sicherheitskopie keinen wirklichen Schutz, daher wird die Rezeptur auch in einem Schweizer Tresor aufbewahrt.Nach alledem wäre es erstaunlich, wenn die Verpackung des neuen Energydrinks nicht von KI entworfen worden wäre. Die Dose folgt den neuesten Trends, sie wirkt jugendlich, cool, baut auf das HELL-Farbschema auf und daneben fügte KI auch ihren eigenen digitalen Stil hinzu.Da das neue Produkt, "HELL A.I." in der Tat das Ergebnis eines außergewöhnlichen und einzigartigen Prozesses ist, wollte das Unternehmen den neuen Energydrink unter traditionellen Bedingungen testen lassen und unterzog ihn daher einer strengen Qualitätskontrolle und Verkostung (Blindtest). Der Erfolg bestätigte das Ergebnis von KI!KI eröffnet auch im Bereich der Produktentwicklung eine enorme Perspektive, indem sie Grenzen, die bisher als unüberwindbar galten, durchbrach und eine neue Stufe in der Lebensmittelindustrie schuf. Dadurch, dass KI in der Lage ist, die riesigen Datenmengen, die im Internet verfügbar sind, in wenigen Minuten oder Sekunden zu sortieren und zu analysieren, verkürzt sich der Produktentwicklungszyklus von 1 bis 2 Jahren - bestenfalls auch einem halben Jahr - auf einen Monat. Tatsächlich ist der Prozess das Ergebnis einer abgestimmten Arbeit, bei der nicht nur ein, sondern verschiedene KI-Systeme mit unterschiedlichen Fähigkeiten bei der Entwicklung mitwirkten. Es gibt mehr als hundert KI-Systeme auf der Welt - alle sind in verschiedenen Bereichen herausragend - und es ist die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, was ein hohes Maß an Innovation garantiert.Das neue Produkt wird in Szikszó auf einer der modernsten Getränkeproduktionsanlagen Europas hergestellt und über die gewohnten Vertriebswege an die Kunden ausgeliefert. Ab Mitte Juli wird es in Ungarn und anschließend in mehr als 60 Exportländern von HELL erhältlich sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2146071/HELL_ENERGY_AI_design.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ungarische-weltsensation-301868885.htmlPressekontakt:Réka Szondy,Pressestelle/Press office,r.szondy@well.hu,+36302797594Original-Content von: HELL ENERGY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170960/5549032