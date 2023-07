Berichten zufolge plant Spotify, seiner App Musikvideos in voller Länge hinzuzufügen. Der Schritt soll den Streamingdienst in eine bessere Position gegenüber Konkurrenten wie Youtube und Tiktok bringen. Spotify denkt wohl darüber nach, seine App um Musikvideos in voller Länge zu ergänzen. Das bestätigten Insider gegenüber Bloomberg. Diese blieben allerdings anonym - eine offizielle Stellungnahme hat Spotify bisher nicht abgegeben. Allerdings ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...