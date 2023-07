Die Aktie von Siemens Energy hat nach einer Gewinnwarnung vor gut einer Woche stark gelitten. Im Nachbörsenhandel zeigte der DAX-Titel bereits einen deutlichen Abwärtstrend, und im regulären Handel am Freitag verlor die Aktie sogar bis zu 38 Prozent ihres Wertes. Am Ende des Handelstages betrug das Minus immer noch gut 37 Prozent, womit es sich um den bisher größten Tagesverlust in der jungen Börsengeschichte des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...