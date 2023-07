DJ Nagel: EZB hat noch eine Wegstrecke zurückzulegen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel möglicherweise auch über Juli hinaus anheben. Nagel sagte bei einer Konferenz in Frankfurt laut veröffentlichtem Text: "Ob die Leitzinsen nach der Sitzung im Juli weiter erhöht werden müssen, werden wir in Abhängigkeit von der künftigen Datenentwicklung beschließen. So wie ich das sehe, haben wir noch eine Wegstrecke zurückzulegen." Die EZB hatte ihre Zinsen im Juni um 25 Basispunkte angehoben und einen weiteren Zinsschritt für Juli in Aussicht gestellt.

Nagel verwies darauf, dass der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Inflationsprognosen habe anheben müssen und dass seiner Meinung nach das Risiko noch höherer Inflationsraten bestehe. Er sprach von "Aufwärtsrisiken für den Preisausblick". Ausweislich der Projektionen werde die Inflation auch 2025 im Jahresdurchschnitt noch bei 2,2 Prozent liegen. Der Bundesbankpräsident warnte davor, das Inflationsziel der EZB von 2 Prozent aufzuweichen.

"Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung würde bei Inflationsraten von 3 Prozent und mehr noch von Preisstabilität sprechen", sagte er unter Bezugnahme auf entsprechende Diskussionen unter Ökonomen. Ein Aufweichen oder Relativieren der Zielrate würde dazu beitragen, dass die mittelfristigen Inflationserwartungen steigen. "Und wäre mit dem Risiko verbunden, dass sich die Inflation verfestigt."

Nagel sprach außerdem über den zukünftigen geldpolitischen Handlungsrahmen der EZB, der gegenwärtig von einem hohen Liquiditätsüberschuss bestimmt sei, so dass der Satz für Bankeinlagen derzeit der Leitzins sei. Nagel sprach von einem De-facto-Floor-System. "Mit dem einsetzenden Abbau der geldpolitischen Wertpapierbestände stellt sich perspektivisch die Frage, welches Instrumentarium künftig zur Steuerung der kurzfristigen Zinsen genutzt werden sollte", sagte er.

"Grundsätzlich" kann sich Nagel auch künftig ein Floor-System als Handlungsrahmen vorstellen. Allerdings will Nagel dabei zwei Prinzipien befolgt sehen. "Erstens sollte dem Markt wieder mehr Raum gegeben werden", sagte er. Er traue dem Marktmechanismus grundsätzlich zu, Ressourcen dorthin fließen zu lassen, wo sie produktiv eingesetzt würden.

Zweitens sollte die Zentralbankbilanz Nagel zufolge in einem akzeptablen Zeitraum auf ein deutlich niedrigeres, vertretbares Niveau abgebaut werden. Geldpolitische Herausforderungen in der Zukunft könnten es erfordern, dass wieder mehr Handlungsspielraum verfügbar ist. "Aus meiner Sicht spricht deshalb viel dafür, dass der Fußabdruck der Zentralbank im Markt künftig wieder deutlich überschaubarer wird. Das würde insbesondere eine deutlich kleinere Bilanzsumme bedeuten."

Die EZB wird die Diskussion über den Handlungsrahmen nach Aussage von Präsidentin Christine Lagarde innerhalb von sechs bis acht Monaten abschließen.

