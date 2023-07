Günstige Einstiegsgelegenheit: Jetzt im Sonderangebot! Diese Aktie ist drastisch unterbewertet!

Anzeige / Werbung

Die Aktie von U.S Critical Metals hat explosives Kurspotenzial!

Liebe Leserinnen und Leser,

den Begriff "kritische Mineralien" haben Sie sicherlich schon mal irgendwo gelesen oder gehört.

China ist führend bei der Produktion von kritischen Mineralien und wird in absehbarer Zukunft auch anderen Ländern einen Schritt voraus sein. Weitere führende Produzenten von kritischen Mineralien sind unter anderem die USA, Australien, Myanmar und Thailand. Während auf China 70 % der weltweiten Produktion von kritischen Mineralien entfallen , entfallen auf die Vereinigten Staaten, Australien und Myanmar zusammen 24 % des weltweiten Gesamtdurchsatzes an Seltenerdmetallen.

Kritische Mineralien umfassen eine Gruppe von 17 chemisch ähnlichen Metallelementen, darunter die 15 Lanthaniden sowie Scandium und Yttrium. REEs werden in der Unterhaltungselektronik, in Systemen für erneuerbare Energien und in militärischer Ausrüstung eingesetzt . Darüber hinaus werden bestimmte REEs wie Neodym und Dysprosium zur Herstellung von Permanentmagneten für Windkraftanlagen und Elektrofahrzeuge verwendet.

Die Abhängigkeit der USA von China für diese sauberen Energiemetalle könnte die militärische Verteidigung der USA ernsthaft gefährden!

Deshalb möchten wir Ihnen heute mit US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) ein Unternehmen vorstellen, dessen Ziel es ist, US-Quellen für kritische Metalle zu erschließen.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die US-Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenerdelementen in Zukunft sicherstellen sollen, die für die Förderung der Wirtschaft des neuen Zeitalters und der nationalen Sicherheit unerlässlich sind.

Das kanadische Junior-Explorationsunternehmen bietet Anlegern ein vielfältiges Portfolio einzigartiger Projekte im Explorationsstadium an ergiebigen Standorten in den USA mit Möglichkeiten auf Distriktniveau.

Zu den Projekten von U.S Critical Metals gehören das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Nevada, das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, das Seltenerdprojekt Lemhi Pass in Idaho und das Seltenerdprojekt Sheep Creek in Montana.

Nachfolgend nun eine Zusammenfassung der Projekte von U.S Critical Metals:

Das Lithiumprojekt Clayton Ridge

Die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge befindet sich im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken, indem sich das einzige produzierende Lithium-Projekt in den USA (Albermarle) sowie mehrere wichtige Lithium-Explorations- und Erschließungsprojekte befinden.

Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 20 km westlich vom Highway 95, einem regionalen Bergbauzentrum.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist gut und sowohl die Exploration als auch die Ausbeutung könnten das ganze Jahr über durchgeführt werden.

Das Projekt besteht aus zusammenhängenden 180 Claims oder etwa 3.600 Acres.

Lithium wurde bisher in potenziell wirtschaftlichen Konzentrationen in drei Arten von Lagerstätten identifiziert: Pegmatite, kontinentale Solen und Tone.

Anfang Mai erhielt das Unternehmen die Bohrgenehmigung für Clayton Ridge

Die NOI genehmigt eine Fläche von 4,72 Acres, die 11 Bohrflächen und etwa 2.900 Meter gebaute Straßen umfassen wird. Nach Abschluss dieses Bohrprogramms wird sich das Unternehmen bemühen, weitere Flächen zurückzugewinnen, um mit nachfolgenden Programmen vor der Fertigstellung eines Betriebsplans voranzukommen.

Projektübersicht Seltenerdprojekt Sheep Creek

Das Seltenerdprojekt Sheep Creek liegt im Ravalli County im Südwesten von Montana. Sheep Creek erstreckt sich über 54 Erzgang-Claims, die einem Gesamtlandpaket von etwa 1.050 Acres entsprechen. Die Ansprüche befinden sich auf Mehrfachnutzungsflächen, die vom US Forest Service verwaltet werden.

Die von Materials Corp. durchgeführten und Ende 2021 durchgeführten Explorationsaktivitäten haben mehr als 50 Karbonatit Gänge im Explorationsgebiet Sheep Creek identifiziert. Vorkurzem wurden auch die hochgradigen Ergebnisse des Herbstbohrprogrammes veröffentlicht. Worauf wir aber in unser baldigen, ausführlichen Neuvorstellung eingehen werden und sie daher nur verlinkt haben.

Projektübersicht Seltenerdprojekt Lemhi Pass

Das Projekt Lemhi Pass befindet sich im Lemhi County im zentralen Osten von Idaho und besteht aus 10 Erzgang-Claims mit einer Fläche von etwa 200 Acres.

Das Landpaket befindet sich neben mehreren anderen Explorern in einem Gebiet, von dem bekannt ist, dass es eine Seltenerdmineralisierung beherbergt. Die ersten Probenergebnisse rechtfertigen weitere Explorationsarbeiten für Seltene Erden, und das Unternehmen wird die verschiedenen technischen Aspekte der historischen Ergebnisse untersuchen, um weitere Explorationspläne festzulegen.

Projektübersicht Kobaltkonzessionsgebiet Haynes

Das Kobaltprojekt Haynes befindet sich im Blackbird Mining District des Kobaltgürtels Idaho im Lemhi County, Idaho, USA, etwa 32 km südwestlich von Salmon (Idaho) und nur 1,93 km östlich der historischen Blackbird Mine.

Der Kobaltgürtel Idaho beherbergt zahlreiche historische Kobalt-Kupfer-Prospektionsgebiete und -Minen sowie Glencores Blackbird-Mine und Jervois Globals Kobaltbetrieb Idaho.

Das Konzessionsgebiet besteht derzeit aus 23 zusammenhängenden, nicht patentierten Erzgangschürfrechten, die sich über eine Fläche von etwa192 ha erstrecken.

Das Anwesen kann über gut gepflegte Schotterstraßen erreicht werden.

Schauen Sie sich unbedingt die Unternehmensvorstellung von Rohstoff TV an, um mehr über das Unternehmen zu erfahren:

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die Aktie von U.S Critical Metals hat explosives Kurspotenzial!

Jedes von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) erkundete Konzessionsgebiet enthält potenziell entweder Kobalt, Lithium oder seltene Erden, die für die aktuelle und zukünftige Technologie des 21. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung sind.

Ein weiterer großer Vorteil ist das bergbaufreundliche Klima, jeder Bundesstaat, Idaho, Montana und Nevada, fördert und unterstützt Exploration und Bergbau als Segen für die Wirtschaft des Bundesstaates und als Lösung für Amerikas Abhängigkeit von kritischen Mineralien aus dem Ausland.

Laut Unternehmenspräsentation hält das Management über 40% der ausgegebenen und ausstehende Stammaktien! Von denen wird sich so schnell keiner von seinen Anteilen trennen, da können Sie sehr sicher sein!

Der Markt bewertet die Aktie von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) derzeit mit nur rund 8 Millionen Euro!

Sie bekommen die Aktie also derzeit für einen Apfel und ein Ei!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.uscriticalminerals.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA90366H1010