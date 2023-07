Auf der RPM-Zone wird wieder gebohrt

Anzeige / Werbung

Mit neuen Bohrungen auf der RPM-Zone und dem neuen Zielgebiet Train setzt Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) die Erschließung des Estelle-Goldprojekts in Alaska fort. Geplant ist, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.000 Meter niederzubringen und die auf der RPM-Zone identifizierte Ressource weiter zu vergrößern und auch auf Train erste Treffer zu landen.

Auf der RPM-Zone hat Nova Minerals in den vergangenen zwei Jahren sehr erfolgreiche Bohrungen abgeteuft. Dabei wurde direkt unterhalb der Oberfläche soviel Gold im Boden nachgewiesen, dass die aktualisierte Scopingstudie die äußerst interessante Frage aufgeworfen hat, ob es möglich und sinnvoll ist, in diesem Teil des Estelle-Goldprojekts eine zweite Verarbeitungsanlage zu errichten.



Eine Entscheidung wurde bislang noch nicht getroffen, denn dazu ist das vorliegende Datenmaterial noch zu dünn. Mit dem neuen Bohrprogramm wird Nova Minerals dieses Manko beheben. Das Ziel der neuen Bohrungen ist deshalb, die auf RPM-North und -South identifizierten Erzkörper weiter zu vergrößern und gleichzeitig auch auf Train mit den Bohrungen zu beginnen, um im Erfolgsfall neben Korbel und der RPM-Zone ein drittes großes Ressourcengebiet ausweisen zu können.

Wird die Train-Lagerstätte eine zweite RPM-Zone?

Da die Geologie auf Train sehr stark an die Struktur der RPM-Zone erinnert, sieht das Nova-Management dem Beginn der Bohrungen auf Train sehr optimistisch entgegen. Im Erfolgsfall wird Nova Minerals die fünfte große Goldlagerstätte auf dem Estelle-Goldprojekt Estelle identifizieren. Für Spannung ist damit gesorgt und in den nächsten Monaten werden durchschnittlich drei Bohrgeräte auf den beiden Lagerstätten im Einsatz sein.



Zu den Spitzenergebnissen, die Nova Minerals auf dem nördlichen und südlichen Teil der RPM-Zone vorzuweisen hat, gehören 400 Meter mit 3,5 g/t Gold, die selber in der Spitze 86 Meter mit 14,1 g/t Gold enthalten, in RPM-0051 und 258 Meter mit 5,1 g/t Gold im Bohrloch RPM-0152. In ihm stachen 45 Meter mit 25,3 g/t Gold besonders hervor.