DJ Lindner plant für 2024 mit 16,6 Milliarden Euro Neuverschuldung - Kreise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant für den Bundeshaushalt 2024 mit einer Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es, damit werde die Schuldenbremse des Grundgesetzes eingehalten. Im Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2024, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will, sind laut den Angaben Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro vorgesehen. Der Finanzplan für die Folgejahre umfasst dann Ausgaben von 451,8 Milliarden Euro für 2025, 460,3 Milliarden für 2026 und 467,2 Milliarden Euro für 2027 sowie eine Neuverschuldung von 16,0 Milliarden Euro im Jahr 2025, von 15,4 Milliarden im Jahr 2026 und von 15,0 Milliarden Euro im Jahr 2027.

Das diesjährige regierungsinterne Aufstellungsverfahren trage den finanzpolitischen Realitäten Rechnung: Ausgaben und Maßnahmen müssten priorisiert, Einsparpotenziale identifiziert und realisiert werden. Den Angaben zufolge sind keinerlei Personalzuwächse vorgesehen. Soweit für einzelne Maßnahmen gesetzliche Änderungen erforderlich sind, sollen diese durch ein Haushaltsfinanzierungsgesetz geregelt werden. "Ab dem kommenden Jahr erfolgt die Rückkehr auf den haushaltspolitischen Normalpfad. Wir halten die Schuldenbremse ein", heißt es in Unterlagen dazu. Der neue Finanzplan weist dabei noch einen "haushaltspolitischen Handlungsbedarf" von insgesamt 14,4 Milliarden Euro aus - 5,2 Milliarden im Jahr 2025, 4,4 Milliarden in 2026 und 4,8 Milliarden in 2027.

Die Ausgaben sollen in allen Jahren gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr gesenkt werden. Gleichwohl lägen die Gesamtausgaben im Bundeshaushalt für 2024 mit rund 445,7 Milliarden Euro um 25 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019. Das veränderte Zinsumfeld treffe auf einen krisenbedingt deutlich erhöhten Schuldenstand und wirke sich in dieser Kombination erheblich auf die Zinsausgaben des Bundes aus. Der Anteil an disponiblen Ausgaben sei gering, große Teile des Budgets seien bereits gebunden. Die Regierung wirke deshalb in Bereichen mit besonderer Ausgabendynamik aktiv entgegen, um Spielraum für eine Stärkung ausgewählter Politikfelder zu gewinnen.

Konkret soll es laut den Angaben zufolge unter anderem keine Fortführung des im Jahr 2022 eingeführten Bundeszuschusses an die soziale Pflegeversicherung von jährlich 1 Milliarde Euro und kein weiteres Anwachsen des Bundeszuschusses an die gesetzliche Krankenkasse geben.

Aufgrund der aktuell guten Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung soll zudem der zusätzliche Bundeszuschuss ab 2024 gesenkt werden. Vorgesehen sei auch eine "Dämpfung der Ausgabendynamik beim Elterngeld".

Alle Ressorts außer dem Verteidigungsministerium sollen zudem gemäß ihrer Leistungsfähigkeit einen Einsparbeitrag von jährlich 3,5 Milliarden Euro in den Jahren 2024 und 2025 erbringen.

Laufende Überprüfung der Sondervermögen

Der Bund prüfe fortlaufend, ob die Sondervermögen zum Erreichen ihrer bei Errichtung festgelegten Aufgaben weiterhin nötig sind. Das Sondervermögen Digitale Infrastruktur werde aufgelöst, da die Programmausgaben die Höhe der Frequenzeinnahmen regelmäßig bei weitem übersteigen. Die bisherigen Aufgaben des Sondervermögens sollen fortan vollständig aus dem Kernhaushalt finanziert werden.

Durch die Auflösung werde im Budgetentwurf 2024 ein Entlastungseffekt von rund 4,8 Milliarden Euro erreicht, dem höhere Belastungen in den Folgejahren im Kernhaushalt gegenüberständen. Auch der Mauerfonds solle aufgelöst werden. Mögliche zukünftige Auszahlungen an die Länder sollten aus dem Kernhaushalt erfolgen. Geprüft werden solle auch die Auflösung der Aufbauhilfe 2013.

Dem Bundesfamilienministerium sollen nach den Angaben von 2024 bis 2027 gegenüber dem bisherigen Plan rund 1,9 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen. Mit der Erhöhung würden insbesondere Mehrbedarfe für gesetzliche Leistungen nach dem Bundeskindergeld- und Unterhaltsvorschussgesetz gedeckt. Für Vorarbeiten zur Digitalisierung der Verfahren im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung sei 2024 ein Betrag von 100 Millionen Euro im berücksichtigt. Für die weiteren Auswirkungen ab 2025 sei Vorsorge in Höhe von jährlich 2 Milliarden Euro getroffen.

Mit der Haushaltsplanung sowie dem Bundeswehr-Sondervermögen soll ab dem kommenden Jahr der Beitrag von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu den Nato-Fähigkeitszielen erreicht werden. Dem Verteidigungsministerium werde 2024 ein "Rekordansatz" von 51,8 Milliarden Euro bereitgestellt, 1,7 Milliarden mehr als im alten Finanzplan vorgesehen. Zusätzlich stünden 2024 rund 19,2 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zur Verfügung. Hinzu kämen weitere verteidigungsbezogene Ausgaben in anderen Einzelplänen.

Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) sei weiterhin ein wichtiges Finanzierungsinstrument für die Energiewende, den Klimaschutz und die Transformation. Bisher im Kernhaushalt veranschlagte Zukunftsprojekte zur Förderung von Mikroelektronik würden in den KTF verlagert. Der KTF finanziere sich aus eigenen Einnahmen und aus Rücklagen, in den Jahren 2024 bis 2027 gebe es weiterhin keine Bundeszuweisung. Der Wirtschafts- und Finanzplan des KTF sowie notwendige rechtliche Anpassungen würden im Anschluss an die Kabinettsentscheidung zum Bundeshaushalt 2024 so rechtzeitig beschlossen, dass sie gemeinsam mit dem Haushalt dem Parlament zugeleitet werden könnten.

